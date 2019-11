Un riche Ukrainien pris dans le sillage de l'affaire Obiang

L’affaire Théodorin Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale, a beau avoir été classée l’hiver dernier par le Ministère public, un homme d’affaires ukrainien – et son entreprise – continue d’en faire indirectement les frais. Et pour cause, selon nos renseignements, le Parquet cantonal lui a séquestré plus de 3 millions de francs placés en Suisse. Ce gel d’argent a eu lieu en 2018 déjà. Or l’entrepreneur, ayant des liens avec la Guinée équatoriale, demande des explications au Parquet ainsi que la levée de cette saisie au lendemain du classement de l’affaire Obiang (lire encadré).

Fâché de ne pas être entendu, l’avocat de l’homme d’affaires, Me Sergueï Lakoutine, a saisi cet été la Chambre pénale de recours pour faire reconnaître un déni de justice. Il a obtenu gain de cause sur ce point le 31 octobre. Sans trancher sur le fond, les juges estiment que le Parquet a trop tardé à répondre aux sollicitations du pénaliste genevois. La Chambre, dans l’arrêt que nous avons pu consulter, a enjoint le Ministère public à se manifester sur ces requêtes dans les trente jours. Il l’a fait ce mois en refusant de lever le séquestre. Visiblement «soupçonneuse» sur l’origine des fonds, l’accusation maintient ce gel et demande à son tour des explications au détenteur de ces derniers.

Consul honoraire

Les ennuis du financier ukrainien, actif dans l’aviation, ont commencé à l’époque où la justice genevoise s’intéressait aux affaires de Théodorin Obiang. En 2016, une instruction avait été ouverte pour blanchiment d’argent. Durant l’été 2018, le Ministère public reçoit un courrier de Berne. Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) évoque ses soupçons liés à deux comptes bancaires à Zurich. Il cite le nom de l’homme d’affaires ukrainien, qui est consul honoraire de la Guinée équatoriale en Ukraine. La lettre du MROS, qui s’appuie notamment sur une enquête d’un consortium de journalistes, évoque aussi le cas d’un autre homme d’affaires russe en lien avec la famille Obiang. Quoi qu’il en soit, le MROS, dans son courrier de juin 2018, estime que ces deux hommes peuvent s’inscrire dans le contexte de l’affaire Obiang, bien que les procédures soient distinctes.

Ni une ni deux, les 3 millions de francs, placés à Zurich, sont bloqués. En apparence, il ne se passe plus rien. Du moins aux yeux de Me Lakoutine. Il écrit au Parquet, en septembre puis en octobre 2018 et en janvier 2019. En vain. L’affaire Obiang est classée le mois suivant. L’avocat reprend sa plume en mars. Sans réponse. En juin, il demande une levée de séquestre. À nouveau en vain. C’est donc en juillet qu’il saisit la Chambre pénale de recours pour déni de justice. Un recours admis cet automne: l’entreprise était bel et bien en droit de réclamer une décision sur le blocage de l’argent.

Agir sans retard

«Le grief de déni de justice est fondé, souligne l’arrêt, puisqu’à l’exception de l’accès au dossier, le Ministère public n’a rigoureusement rien entrepris avant le 9 septembre 2019, soit environ 15 mois après avoir ordonné le séquestre des fonds. […] Peu importe que le recourant n’eût pas spontanément versé au dossier la documentation que le Ministère public s’avisera de lui demander une année après qu’elle en eut fait l’offre. Dirigeant une procédure pour blanchiment d’argent, il appartenait au Ministère public d’agir d’office et sans retard pour établir si des prévenus doivent être poursuivis ou si la procédure doit être classée, le cas échéant avec levée du séquestre ou confiscation de fonds.»