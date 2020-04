Le réveil des crèches s’amorce à Genève

Ballon de respiration ce lundi pour les parents de jeunes enfants à Genève. Depuis mi-mars, coronavirus oblige, un service minimum de crèche privilégiait les employés exerçant dans les soins ou les professions régaliennes (comme la police). L’offre est désormais élargie à ceux qui ne disposent pas de solutions de garde et sont déjà inscrits dans les crèches. Une nouvelle qui a provoqué parfois des inquiétudes du personnel, comme le relevait dans nos colonnes l’association des éducateurs de l’enfance. Qu’en pensent les parents? Plutôt rassurés lors de notre reportage sur le trottoir, entre poussettes et vélos-cargos.

Sept dans un appartement

Au boulevard Carl-Vogt, la crèche La Nichée renaît. Bojan et sa femme amènent leurs enfants de 2 et 4ans avec soulagement: «On vit à sept dans l’appartement, précise d’emblée l’enseignant spécialisé. La semaine dernière, quand on a appris que les crèches allaient à nouveau ouvrir, on est descendus à la cave prendre une bouteille de champagne.» Sa douce moitié confirme: «Et peu après, j’ai eu la migraine, dit-elle. C’était le fruit de la tension de six semaines à la maison. Les gens pensent que le télétravail, c’est les vacances. Mais ils n’imaginent pas ce que ça représente comme énergie, comme organisation mais aussi comme perte d’autonomie pour les enfants.»

Voisin de la crèche, un coiffeur masqué, qui a aussi repris le travail, regarde les parents affluer «un peu comme avant». Tous sont contents de retrouver leur crèche mais beaucoup bénéficiaient déjà d’une structure d’accueil de dépannage à la Jonction depuis le début de la crise: «Mon mari travaille dans une clinique, nous n’avions pas le choix, explique cette maman. Mais la petite sera ravie de retrouver ses copains.» Toutes deux arrivent devant l’ascenseur. Un seul parent peut y monter, indique le panneau.

Dix minutes plus tard, la Genevoise est de retour: «Tout est très bien organisé là-haut, dit-elle. Une fontaine pour se laver les mains, du gel hydroalcoolique, un personnel souriant. Je suis rassurée. De toute façon, il faut un peu lâcher prise durant cette période, sinon on ne vit plus.» Une autre maman confirme: «Même au sol, les distances sont indiquées par un balisage. Au vestiaire, seul un parent peut transiter pour respecter la distance sociale.»

Tous saluent la communication «responsable et apaisante» reçue ces derniers jours. Exemple? Si un membre du personnel souffre d’une affection aiguë des voies respiratoires, il doit rester à la maison. Le Conseil d’État, lui, a rappelé «que les médecins disent de manière très large que les enfants sont peu touchés, peu porteurs et peu transmetteurs du virus». Un discours qui convainc pères et mères interpellés lundi.

Bojan et sa femme viennent de déposer leurs protégés: «Voilà, dit la maman tout sourire avant de s’engager à vélo sur le boulevard animé comme jadis, les enfants sont à la société!» À deux pas de la crèche, Emmanuel garde le petit Gabriel à la maison: «On a la chance de pouvoir faire du télétravail, on joue dans la cour. Mais une réouverture totale des crèches le 11 mai, je n’y crois pas. C’est trop tôt, on ne sait pas encore comment la maladie va évoluer.»

Combien étaient-ils à reprendre le chemin de la crèche lundi matin? La Ville de Genève ne pourra communiquer des chiffres consolidés que mardi.

Dans le secteur de Saint-Jean, on ne compte pas moins de quatre espaces de vie enfantine (EVE). Mais dans ce contexte extraordinaire, seules deux structures ont ouvert lundi matin, regroupant les enfants du secteur.

«La galère»

Pour Maria, même si son garçon s’apprête à passer sa journée dans une crèche inconnue avec des éducateurs et éducatrices inconnus, une forme de soulagement se lit sur le visage. «Je suis employée d’une ambassade: la situation devenait difficile pour tenir mes délais professionnels.» Quel regard porte-t-elle sur le mois écoulé? «La galère! Nous étions sans solution de garde et nous ne comprenions pas pourquoi rien ne nous était proposé puisque les autorités ont l’obligation de fournir une solution.»

Si Maria et les autres ont pu déposer leur enfant à la crèche lundi, d’autres doivent encore patienter. Aux Charmilles, Gabriele n’a pas été autorisé à emmener ses deux filles. Pour obtenir un sésame, il aurait fallu que son employeur et celui de son épouse attestent de leur présence obligatoire au bureau. Or, les deux parents travaillent à la maison. «Nous avons les mêmes exigences professionnelles tout en devant nous occuper de nos filles, ce n’est pas faisable», regrette le papa. Pour eux, il s’agira de patienter deux semaines au mieux avant, peut-être, un retour à la normale.

Enfin, des parents sont dans le flou alors qu’ils sont tous deux médecins, au front. À Carouge, Gino et Anouche ont pu obtenir une place in extremis pour leur fils cadet dans la crèche de sa sœur. «Les équipes l’ont accueilli avec beaucoup de gentillesse. Elles nous ont sauvés», salue le père. Mais après le 8 mai, cette place si précieuse ne sera plus disponible. Des recherches intenses ont alors débuté, avec l’espoir que l’Hôpital trouve une solution de garde aux deux médecins. Mais sans garantie aucune.

«On déconfine. Vite, une coupe et des géraniums!»

Grand jour que ce lundi 27 avril. L’histoire retiendra que les coiffeurs et les jardineries, les ongleries et les stations de lavage ont repris du service après six semaines de fermeture. Point commun de ces commerces, ils sont les pionniers d’un lent déconfinement qui débute.

Le moment était très attendu. Suspectant une ruée sur les géraniums, le M-Parc de Carouge a ouvert exceptionnellement à 7h30. Et, allez savoir pourquoi, cela s’est su puisque le parking s’est rempli à la vitesse de l’éclair. À 8 heures, il était aux trois quarts plein.

On fait la queue à l’entrée, on s’asperge les mains, on se pourlèche devant les plants de tomates, on hésite entre pétunias et bégonias puis on se remet dans la queue avant les caisses. Il faut compter une bonne heure et demie pour faire le plein de terreau, mais le jardinage urbain est à ce prix. «Durant les préparatifs de la semaine dernière, des gens nous alpaguaient pour savoir quand nous allions ouvrir, raconte un vendeur. C’était de la folie.» À l’intérieur, pas de bousculade puisque le nombre de clients a été limité à 350, avec possibilité d’aller au-delà. Les caissières ne portent pas le masque mais sont encerclées de plexiglas.

La réouverture des coiffeurs était, elle aussi, très attendue. «Nous sommes complets pour toute la semaine», se réjouit Samy Nasri, associé de deux barber shops à la rue Saint-Joseph à Carouge. Ses employés portent la panoplie du coiffeur de l’époque. Masque, visière en plexiglas et gants en latex. «C’est chaud pour travailler, glisse Kris qui prend la pause. Les gants glissent mal sur le cheveu et mon masque blanc réfléchit sur la visière, ce qui m’oblige à pencher la tête. En plus, suivant comment je respire, de la buée se forme sur la visière. Mais je suis content de travailler à nouveau.» Après chaque client, ciseaux et tondeuse sont désinfectés et seul un siège sur deux est occupé, afin de tenir la distance réglementaire. La rue, elle, fait office de salle d’attente.

De nombreux coiffeurs ont fait fi de leur jour de congé habituel, le lundi, pour reprendre le travail. C’est le cas de Nadine et Michèle de Votre salon messieurs, place du Cirque. «Je ne pouvais pas attendre demain pour rouvrir», dit Nadine, pour qui la fermeture forcée a été «un grand choc». Le cahier de réservation est plein. «On espère qu’il n’y aura pas trop de dégâts», dit-elle en grimaçant devant la coupe bricolée de son client. «Ah, votre femme a fait des bêtises!»

Pour séparer les deux places un peu trop proches, Nadine a installé une paroi en plexiglas que le mari de Michèle a construite. Système D. Tout le monde n’a pas ces scrupules. Dans certains barber shops, la règle des deux mètres est mal respectée. Il semble parfois difficile de limiter les places après six semaines de disette. Le virus du travail reprend le dessus.

Avec les coiffeurs, les salons de beauté ou de massage ont aussi rouvert. Maria Afonso a fait de même avec son pressing, rue Prévost-Martin. D’autant plus contente de retravailler que la dernière paie d’indépendante a été chiche. «Pour tout le mois, les APG ne m’ont versé que 682 francs… Une misère. Avec tout ce qu’on paie.»

Ce timide retour à la normale a quelque peu réanimé les rues. Il a surtout relancé le trafic motorisé, avec son lot de nuisances: le bruit, la puanteur du diesel et le stress contagieux des impatients. Le confinement avait aussi du bon.

Christian Bernet