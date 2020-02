Retour des cambriolages dans les écoles

En octobre, une série de cambriolages a touché les écoles genevoises. La police a recensé une dizaine de «visites» d’établissements en quelque six semaines, la plupart avec dégâts et vols. Quelques ordinateurs, du matériel audiovisuel, des écrans ont été dérobés, des coffres ont également été fracturés, avec parfois des sommes dérobées. La Ville et le Canton, propriétaires des bâtiments, ont alors appelé les usagers à éviter de conserver de l’argent sur place - notamment les espèces destinées aux camps de ski, aux sorties et aux achats divers - et des rondes ont été renforcées dans certains périmètres. Des interpellations ont eu lieu mais on n’en saura pas davantage, l’enquête étant toujours en cours.

Malgré ces arrestations et ces précautions, de nouveaux cambriolages ont été constatés. Entre fin janvier et le week-end passé, deux écoles primaires - Trembley et les Genêts - ainsi que l’école de formation préprofessionnelle de Saint-Gervais ont été visitées, confirme Isabelle Widmer, responsable du service des écoles de la Ville. La police genevoise ajoute deux autres cas, à Versoix et à Confignon. Tous avec effraction.

«Les portes d’entrées de nos bâtiments ainsi que de quelques classes ont été forcées, ajoute la responsable. Ils cherchaient visiblement de l’argent. Aux Genêts, les tiroirs étaient ouverts, la salle des maîtres a été fouillée. Il n’y a pas eu de vol, le matériel informatique ne les intéressait pas. Par contre, il y a beaucoup de dégâts matériels, ce qui va engendrer des frais de remise en état importants.»

Ce genre d’effraction est plus fréquent en période de vacances ou à l’approche des camps scolaires, lorsque les enseignants récoltent la participation financière des parents. Mais la consigne veut que ces sommes ne restent pas dans l’école. «La majorité du temps, il n’y a pas d’argent dans les écoles!» rappelle Isabelle Widmer. Et d’annoncer que la Ville va prendre des mesures de sécurisation supplémentaires autour des établissements.