Trop de résidences secondaires à Genève pour Ensemble à Gauche

Introduit par la Lex Weber depuis 2015, le taux maximum de 20% de résidences secondaires dans une commune ne concerne pas que des stations de montagne. À Genève, plusieurs communes flirtent avec cette limite, dont la plus grande, la Ville de Genève, qui en est à 18,3% selon la statistique fédérale. Estimant que le plafond est trop élevé, Pierre Bayenet, d’Ensemble à Gauche (EàG), demande au parlement avec son groupe de le ramener à 10%. Et il en profite pour proposer un doublement de l’impôt immobilier pour les locaux commerciaux vides et les résidences secondaires.

«J’ai été frappé en examinant les statistiques par le nombre très important de résidences secondaires dans le canton, explique le député suppléant. Si l’on additionne celles des principales communes, on en dénombre 27'052. À l’heure où sévit une pénurie de logements, et alors que le peuple a refusé plusieurs déclassements, ce sont autant de logements soustraits aux besoins de la population résidente.»

Céligny dépasse 20%

Si en volume, c’est en Ville de Genève (19 931) que les résidences secondaires sont les plus nombreuses, en proportion, Céligny culmine à 20,2%, alors que Prégny-Chambésy suit avec 19,8% et Hermance avec 19,2%. Ce sont là les chiffres officiels, tels qu’ils figurent sur le site geoportail de la Confédération.

On le voit, les taux sont importants, mais il faut y mettre quelques bémols. Ainsi, en 2012, Collex-Bossy s’était retrouvé au-delà de la limite, à la plus grande surprise des autorités municipales de cette commune agricole. Il y avait eu contestation, et le taux actuel de la commune est de 13,5%.

Quelques années plus tard, ce sont Cologny, Vandœuvres et Prégny-Chambésy qui passaient au-dessus de 20%. Nouvelles contestations et retour sous la ligne. Bref, sur le calcul des taux, il y a peut-être encore un peu de progrès à faire.

Une marge de manœuvre

De ces détails, Pierre Bayenet n’en a sans doute cure, puisque lui table sur une limite à 10%. «Avec ce taux, toutes les communes seraient concernées à part Chancy (9,8%), poursuit-il. Le but, c’est que les logements servent à ceux qui résident et travaillent ici.»

Également signataire du projet de loi, le député Rémy Pagani met sa casquette de conseiller administratif de la Ville pour défendre l’abaissement de la limite du taux: «Ces trois dernières années, il y a eu une forte progression dans la commune car l’investissement dans la pierre est devenu très rentable, assure-t-il. Des gens aisés achètent des appartements en PPE, pensant plus tard faire une grosse plus-value.»

Précisons que la Lex Weber ne prévoit pas l’expropriation de logements utilisés occasionnellement pour les remettre à des résidents permanents. Ce que prévoit le droit fédéral, c’est qu’à partir d’un certain pourcentage, il n’est plus possible de délivrer de nouvelles autorisations pour construire des résidences secondaires.

Pression fiscale

Pour compléter le dispositif, EàG a déposé un second projet de loi, celui-là de nature fiscale. Il prévoit le doublement de l’impôt immobilier dans deux cas: pour des locaux commerciaux et industriels laissés vides et dans le cas des résidences secondaires.

«L’instauration d’une taxe sur les résidences secondaires et les locaux vides devrait permettre d’influer sur le comportement des citoyens de manière à diminuer progressivement le nombre des premières, ainsi que de freiner les nouveaux projets de surfaces commerciales», assure Pierre Bayenet.

Ce dernier reconnaît avoir un autre objectif: «Il faut aussi y voir une incitation à se mettre en règle pour ceux qui déclarent, pour des raisons fiscales, une fausse résidence secondaire à Genève tout en y habitant à l’année. Avec le doublement de cet impôt, il sera beaucoup moins intéressant d’être imposé ailleurs en Suisse.»

Résistances attendues

Les deux projets de loi seront à l’ordre du jour de la session d’avril du Grand Conseil, puis ils fileront en commission. Il est par conséquent un peu tôt pour savoir quel sera le rapport de force au parlement.

Interrogé, Christophe Aumeunier, le secrétaire général de la Chambre genevoise immobilière, réagit à chaud: «Avec ce projet, on est très éloigné de l’intention de Franz Weber, qui était de limiter l’achat de chalets par des étrangers, commente-t-il. Les taux des communes reflètent aussi l’impact de la Genève internationale. On ne peut pas avoir que les avantages.»