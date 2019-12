Le réseau TPG sera fortement perturbé vendredi

«Nous vous conseillons d'anticiper ou reporter vos déplacements vendredi», indiquent les Transports publics genevois (TPG). En cause? Le traditionnel cortège du Picoulet qui traversera le centre-ville le matin, entre 8h30 à 13h, et «l'Hommage aux victimes» qui aura lieu entre 17h30 et 19h30. D'importantes perturbations du trafic, principalement sur la rive droite, sont à prévoir.

Le matin, durant le défilé des étudiants, lignes 14 et 18 seront interrompues. Des navettes circuleront entre les Avanchets et Bel-Air et effectueront les arrêts suivants:

Direction Bel-Air : Avanchet - Balexert - Bouchet - Franchises - Guye - Charmille - Bel-Air.

Direction Avanchet : Bel-Air - Seujet - Guye - Franchises - Bouchet - Balexert - Avanchet.

Les arrêts Vieusseux, Servette, Poterie, Lyon, Gare Cornavin et Coutance ne seront pas desservis par les navettes.

Parcours du Picoulet

Le traditionnel cortège des collégiennes et collégiens s'élancera vers 9h du Collège et école de culture générale André-Chavanne (avenue Trembley) et sera rejoint au fur et à mesure du parcours par les élèves d'autres établissements :

Départ à 9h05 : Collège Rousseau (Avenue du Bouchet)

Départ à 9h10 : Ecole de Culture Générale Henry-Dunant (Avenue Edmond-Vaucher)

Départ à 9h05 : Collège Sismondi (Chemin Eugène-Rigot)

Départ à 9h35 : Collège et école de culture générale Nicolas-Bouvier (Rue de Saint-Jean)

Départ à 9h45 : Collège Voltaire (rue Voltaire)

Départ à 10h30 :Collège Calvin (Rue Ferdinand-Hodler)

L'arrivée du cortège au Parc des Bastions est prévue à 11h30.