Les réseaux facilitent la solidarité à grande et petite échelle

Certains Genevois ont le cœur sur la main, et si vous en doutiez il suffit de regarder les diverses propositions de services, comme effectuer les commissions, qui fleurissent sur les réseaux sociaux pour s’en convaincre. Reste à trouver preneur. Des groupes d’entraide se créent sur Facebook, soit par quartier (par exemple aux Pâquis soit à l’échelle cantonale, soit par type de population (groupe d’entraide pour les aînés, les personnes fragiles et les familles).

Les propositions individuelles émanent parfois de personnalités politiques, comme le conseiller municipal Vert Antoine Maulini, ou la députée Amanda Gavilanes. «L’idée m’est venue quand je suis allée au supermarché ce week-end, raconte cette dernière. Il y avait tellement de monde et personne ne laissait passer les personnes âgées, j’en avais les larmes aux yeux. Personne ne m’a encore contactée pour les courses mais je pense que personne n’a encore réalisé que le confinement nous pend au nez.» Les réseaux sociaux sont-ils le moyen approprié de toucher le public cible? «Je suis aussi allée faire le tour du pâté de maison en laissant mon numéro de téléphone, car j’habite dans une zone villas et les personnes peuvent vite se retrouver isolées dans ce cadre.»

«J’ai aussi aidé une femme enceinte»

Antoine Maulini, lui, se souvient que tout le monde riait de son attitude encore jeudi lorsqu’il est allé faire ses premières réserves avec une petite valise. Depuis qu’il a posté sa proposition d’aide, il a déjà opéré six livraisons de diverses denrées. «Pour l’anecdote, les deux premières dames que j’ai livrées ne m’ont pas demandé des pâtes ou du riz, mais des fruits et des légumes. Finalement ce sont pas forcément les personnes âgées qui me contactent, car elles ne sont pas sur Facebook, mais plutôt leurs enfants qui écrivent pour elles. Et j’ai aussi aidé une femme enceinte, une personne qui souffre d’asthme.» Mais le comédien politicien n’est pas certain de continuer ainsi sur sa lancée. «Je commence à avoir un peu peur pour moi aussi alors peut-être que je vais me limiter aux personnes de mon immeuble pour éviter les trajets inutiles.» Les offres émanent aussi de particuliers lambda, à l’image de celle d’Isabelles Dos Santos et de son mari. Le couple de trentenaires propose ses services dans le quartier des Eaux-vives, gratuitement, est-il précisé en lettres capitales. «Je suis femme de ménage, mes employeurs sont à la maison et m’ont demandé d’en faire de même pour éviter d’avoir à prendre les transports publics. On sait que les personnes âgées sont les plus fragiles et vu qu’on n’a pas de travail en ce moment et qu’on est en bonne santé, on fait ce qu’on peut faire. Une connaissance nous a déjà contactés et on ira probablement lui faire les courses en fin de semaine. Je suis contente car mes amies ont partagé ma proposition en ligne. Il faut pouvoir s’aider les uns les autres.»

Scouts toujours prêts

À deux c’est bien, en groupe c’est encore mieux: les scouts du groupe Bonivard, à Veyrier, proposent depuis ce lundi matin de faire les courses pour les personnes âgées ou vulnérables, dans la région Veyrier/Vessy/Pinchat, deux jours par semaine. Neuf jeunes adultes attendent les listes de courses et les coordonnées de ceux qui en ont besoin à l’adresse scouts.groupebonivard@gmail.com. Aucune avance de frais n’est nécessaire, les courses seront déposées sur les paliers accompagnées d’un ticket de caisse et d’un bulletin pour le remboursement. «J’ai vu ce type d’annonce dans l’immeuble où je vis, explique Sarah, responsable de groupe, et un autre groupe scout, les Perceval à Champel, ont lancé cette initiative en fin de semaine dernière.

On en a discuté tout le week-end et on s’est dit pourquoi pas puisque nos activités du samedi sont annulées et que l’on a du temps. Pour l’instant (ndlr: lundi à la mi-journée) nous n’avons reçu aucune sollicitation mais nous espérons recevoir nos premières commandes dans les heures qui viennent. Et si nous ne sommes pas assez nombreux on pourra peut-être aussi solliciter les 15-17 ans, pour qu’ils puissent vivre l’expérience de rendre service à autrui sans attendre quelque chose en retour.» Des affichettes devraient bientôt être distribuées dans les commerces-clés du quartier.

Un groupe de bénévoles à Carouge propose son aide, outre pour les commissions, pour la garde d’enfants ou la sortie de chiens. Plus original, un hypnothérapeute propose aussi ses services. S’il ne peut rien contre le virus, il pourra peut-être apaiser des angoisses...