Réouverture mouvementée à Meyrin

On y accède par le chemin des Ceps. Mais ici, vous ne trouverez ni vigne ni raisin. Situé en contrebas du quartier des Champs-Fréchets, non loin du lac des Vernes, Roussillon-Fleurs est une charmante structure horticole où s’épanouissent plantes vivaces et annuelles. Soignées avec amour par les propriétaires des lieux, elles n’attendent que d’être mises en terre dans les jardins genevois. Rémy Abbt, qui a effectué son apprentissage en 1984 au sein même de l’entreprise, s’est en effet associé depuis le début de cette année avec Lucie Wertz, une dynamique jeune femme de 27 ans, qui a elle aussi appris le métier ici même. Assurément une belle histoire.

«Un seul client à la fois»

Dès lundi passé, la jardinerie a pu – enfin – rouvrir ses portes au public. Non sans un certain flou. «Nous avons limité l’entrée du magasin à une personne à la fois, car c’est un espace assez contigu», explique Lucie Wertz.

«L’espace extérieur est en revanche assez ouvert, mais tout n’est pas clair. Devons-nous par exemple mettre en place des cheminements spécifiques?» s’interroge l’horticultrice. Ce début de semaine a en effet été assez chaotique, avec un afflux spectaculaire qui n’a pas manqué de générer quelques tensions parmi une clientèle en manque de jardinage. «Tout n’est pas parfait, mais nous sommes heureux que la situation se détende. Les gens sont ravis de pouvoir revenir, on se rend compte à quel point les fleurs sont importantes pour leur moral», lance-t-elle.

Un défi supplémentaire

Car la situation a mis la petite structure à rude épreuve. «C’est fou comme c’est arrivé de façon soudaine», témoigne Rémy Abbt. «Rien ne peut préparer à cela. Nous avions beaucoup de commandes en cours, qu’il a fallu livrer en urgence.» Comme ces 80 bouquets qu’il a fallu délivrer avant la fin de la journée, lorsque la décision du Conseil fédéral est tombée.

Pour eux, l’année 2020 a définitivement une saveur particulière. Car pour coller au plus près de leurs convictions, les deux cogérants ont entamé une reconversion à l’horticulture biologique. «Nous avons commencé cette année, et cela sera effectif pour 2022», précise Rémy Abbt. «C’est de la prévention, et surtout de l’observation», souligne Lucie Wertz. «On revient aux bases de notre métier, et c’est très enrichissant», termine-t-elle dans un sourire.

Meyrin, 70, ch. des Ceps, Meyrin. Ouverture du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h Tél. 022 782 90 12, contact@leroussillon.ch