Rentes à vie du Conseil d'État: l'initiative en passe d'aboutir

Alors que deux initiatives sur la destitution des magistrats sont à la peine, un autre texte semble assuré d'aboutir. Après un contrôle partiel réalisé par le Service des votations, l'initiative «Pour l'abolition des rentes à vie des conseillers d'État», lancée par les Vert'libéraux, a recueilli plus de paraphes que les 5200 nécessaires, signale leur président, Alexandre Peyraud.

Si le décompte est confirmé le 8 juillet, lors du dépôt final au Service des votations, cette récolte sera une belle victoire pour un des petits partis du canton. «Au début, les gens n'y croyaient pas, explique Alexandre Peyraud. Le PLR nous avait assuré que nous allions à l'échec, mais nous avons reçu beaucoup de soutiens dans tous les partis, dont les membres nous ont aidés. Nous avons aussi reçu des enveloppes bourrées de bulletins de la part de grandes entreprises qui d'ordinaire soutiennent beaucoup M. Maudet.»

Une si longue attente

Pierre Maudet, le nom est lâché. Si l'initiative des Vert'libéraux ne vise personne en particulier, elle est évidemment une des conséquences des vicissitudes judiciaires du magistrat cantonal et une réaction à son possible départ du Conseil d'État. Mais elle résulte aussi et probablement surtout de la longue résistance du Conseil d'État, puis du Grand Conseil, contre toute modification du régime de retraite des magistrats. Le premier a en effet attendu 2017 pour présenter un projet, alors que le régime en place n'est plus conforme à la loi fédérale depuis 2012; le second a laissé le projet gouvernemental prendre la poussière dans les tiroirs de la Commission des finances...

«Il est évidemment compréhensible qu'un conseiller d'État non réélu ait besoin de temps pour retrouver un emploi à la fin de son mandat, écrivait le président des Vert'libéraux dans le communiqué de presse rédigé au moment du lancement de l'initiative. Il n'est en revanche pas justifiable qu'il ait droit à des avantages dont tout autre citoyen se trouvant au chômage et en recherche d'emploi ne bénéficie pas.» À l'instar de ce qui se fait dans d'autres cantons, les Vert'libéraux proposent donc de remplacer le système actuel de rente à vie dès huit ans de fonction par une rente versée durant deux ans, équivalente à 70% du dernier revenu.

«Le parlement ne pourra plus tergiverser»

Alexandre Peyraud est ravi de l'opération réalisée par son parti: «Même si convaincre les signataires n'était pas le plus compliqué, cette récolte prouve que les Vert'libéraux sont assez forts à Genève pour impacter la politique locale, sans même avoir un représentant cantonal pour le moment. Désormais, le Grand Conseil ne pourra plus tergiverser et devra en gérer les conséquences. Ce sera une votation s'il ne réagit pas en légiférant au niveau du parlement. Si les conditions de la loi votée respectent notre initiative, nous ferons économiser quelques centaines de milliers de francs aux contribuables en retirant notre texte. Autrement, elle sera maintenue jusqu'à donner la parole à la population!»

