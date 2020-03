La rente à vie des magistrats de la Ville définitivement enterrée

La fin d'une époque. Celle «des dinosaures», pour reprendre les mots d'une élue. Le Conseil municipal a aboli mardi soir le système de rente à vie dont bénéficiaient jusqu'ici les magistrats de la Ville de Genève.

Désormais, les futurs conseillers administratifs seront affiliés à la caisse de prévoyance des fonctionnaires municipaux. S'ils viennent à quitter leurs fonctions avant l'âge de la retraite, ils toucheront une allocation correspondant à 50% du dernier salaire mensuel brut. L'équivalent d'une assurance chômage. «Il est fondamental d'assurer l'indépendance des magistrats. Ils ne doivent pas porter durant leur mandat le souci de leur reconversion professionnelle», relève la PDC Anne Carron, soulignant que les élus achèvent aujourd'hui leur carrière alors qu'ils sont encore jeunes.

«Pas un salarié ordinaire»

Le projet de l'Exécutif fixait la durée de versement de l'allocation à dix ans au maximum. Le Conseil municipal l'a réduite à cinq ans. Le MCG a même proposé deux ans, «ce qui correspond à la durée dont bénéficient les citoyens quand ils perdent leur emploi», argue Amar Madani.

Un délai «insoutenable», estime Sandrine Salerno, qui s'apprêtent à retrouver le marché du travail à moins de 50 ans, comme Guillaume Barazzone. «Quand on est magistrat, on s'expose, relate la maire. Parfois, on plaît. Parfois, on déplaît. On n'est pas un salarié ordinaire. Je ne suis pas persuadée qu'on se réinsert facilement.» Le MCG n'est suivi que par le PLR et le Parti du Travail (PdT), ce qui le conduit à refuser l'ensemble du texte.

Les sortants pas concernés

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur dès la prochaine législature, qui débute le 1er juin. Elles ne s'appliqueront pas aux conseillers administratif sortants, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois. Ils seront donc les derniers à pouvoir toucher une rente annuelle qui, selon des années de mandat, oscillera entre 171'825 francs (Rémy Pagani) et 78'685 francs (Guillaume Barazzone).

La question de savoir si l'unique magistrat à se représenter, le socialiste Sami Kanaan, devait passer sous le nouveau régime s'il était réélu a agité la Commission des finances. Mais, en plénière, les conseillers municipaux ont adhéré aux explications du professeur à l'Université de Genève Thierry Tanquerel. Auditionné en commission, le spécialiste en droit administratif a indiqué qu'un système hybride qui verrait le magistrat toucher une rente pour ses deux premiers mandats, puis une allocation, était envisageable, mais plus compliqué et peut-être in fine plus coûteux.

L'indemnité forfaitaire définitivement supprimée

Le nouveau règlement englobe aussi la question du traitement et des indemnités auxquels ont droit les magistrats. Jugeant son montant «mirobolant», le PdT souhaite abaisser l'actuel salaire de 254'000 francs bruts par année à 161'000 francs, soit trois fois maximum le niveau des plus bas salaires de l'administration. L'amendement est refusé par tous les autres partis.

L'Exécutif propose par ailleurs de réintroduire l'indemnité forfaitaire de 12'000 francs par année pour les frais de représentation. Le Conseil municipal l'avait supprimée en 2018, suite à l'affaire des notes de frais. «Le forfait simplifie grandement le traitement administratif des frais professionnels du Conseil administratif», maintient la maire Sandrine Salerno. «On va mettre en place une usine à gaz», redoute la conseillère municipale Maria Vittoria Romano, socialiste elle aussi.

Affaire des notes de frais: fin

Mais une majorité guidée par le MCG et le PdT s'y oppose, jugeant ce système «opaque». «Dans son rapport, la Cour des comptes avaient dénoncé le flou entre les frais effectifs et le forfait», rappelle le conseiller municipal du PdT Tobia Schnebli. Le PLR est d'accord: «Il ne faut pas revenir en arrière, insiste Patricia Richard. Les citoyens veulent de la transparence. Toutes les demandes de remboursements doivent être présentées sur facture et ensuite publiées sur le site de la Ville.» Verts et UDC signent également l'amendement, le PDC finit par le voter in extremis, et voilà l'indemnité forfaitaire définitivement enterrée. Contenue dans le même article, celle de 6500 francs accordée annuellement au maire subit le même sort.

Dans les dernières minutes de la séance, les élus ont poursuivi leur effort en votant, sans débat, un corpus d'une dizaine de textes sur les frais professionnels, tous déposés dans le sillage du rapport de la Cour des comptes. C'était, peut-être, la dernière fois que les répercussions de l'affaire des notes de frais occupaient les élus.