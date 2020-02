René Riem quitte la mairie d’Avully après 21 ans

C’était l’un des trois plus anciens maires en fonction du canton. Après plus de vingt et un ans à la tête de la commune d’Avully, René Riem a décidé de passer le flambeau. «J’étais prêt à céder ma place en 2015 déjà, mais mon adjointe Maria Scheibler ne se sentait pas encore prête pour me succéder. J’ai donc attendu et cette fois, elle a accepté le challenge. Je pars donc l’esprit tranquille.»

Si le magistrat semble serein, rien ne garantit à ce stade que Maria Scheibler ne lui succède. La candidate de la liste Avully 2.0 devra d’abord affronter l’actuel conseiller municipal Vincent Mottet, qui brigue également le poste de maire pour le compte de la Liste communale.

Ces deux entités s’opposent également pour repourvoir les postes d’adjoints (Annick Maison ne se représente pas) en lançant deux personnes chacune. Parmi elles figure le plus jeune candidat genevois à ces élections: Mickael Batista da Silva, âgé de 21 ans. Du côté du Conseil municipal, les candidats se bousculent aussi au portillon. Contrairement à d’autres communes où les volontaires se font rares, 26 candidats briguent 15 sièges.

Les nouvelles autorités auront pour tâche principale de mener à bien la réalisation de plusieurs projets immobiliers qui pourraient permettre la réalisation d’une crèche et de 400 logements. Des projets sur lesquels la Commune travaille depuis plus de douze ans et dont certains sont bloqués en raison de l’entrée en vigueur de nouvelles normes fédérales liées au bruit des avions.