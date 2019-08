Religion et droits de l’enfant au cœur d’un livre

Il a travaillé pendant seize ans dans différents quotidiens et périodiques suisses. En 1999, il quitte le journalisme pour rejoindre l’État de Genève. Mais Roland Godel n’en abandonne pas pour autant sa passion de l’écriture. Devenu auteur à succès pour la jeunesse, il s’apprête à participer à la 10e édition du «Livre sur les quais», du 6 au 8 septembre à Morges. Il y présentera son 21e roman, «C’est moi qui décide». Un ouvrage qui parle de religion et des droits de l’enfant, mais aussi d’amitié, de courage et d’espoir.

Pourquoi le choix de cette thématique?

Mon éditeur parisien Oskar a créé une belle collection sur les droits de l’enfant à partir de mon roman «J’ai osé dire non!» qui parle du harcèlement et a remporté le Prix Unicef de littérature jeunesse. «C’est moi qui décide!» est mon troisième titre dans cette collection qui permet de susciter des discussions très riches dans les écoles. Cette fois, j’ai eu envie d’aborder la question délicate de la laïcité et des contraintes religieuses à l’école, et aussi la place des femmes et des filles dans la famille et le regard des hommes. Je crois que ces thèmes sont aujourd’hui fondamentaux dans nos sociétés et qu’il faut y sensibiliser les jeunes adolescents sans a priori, avec le sens de la nuance, pour les aider à construire leur point de vue.

Quelles sont vos motivations à rédiger des livres pour enfants?

J’aime m’adresser aux préadolescents, les lecteurs et lectrices de 9 à 15 ans, qui n’ont pas encore développé leurs œillères, qui sont encore ouverts à tout et prêts à capter des questions complexes. J’aime leur parler de la vraie vie et des relations entre les gens, leur faire découvrir qu’ils peuvent être touchés, ressentir des émotions fortes qui les renvoient à leurs propres fragilités, à leurs doutes et à leurs interrogations. Je crois que la lecture les aide à grandir et à construire leur univers intérieur.

Est-ce votre côté humaniste qui laisse transparaître de l’espoir même chez vos pires personnages?

Je suis allergique au manichéisme, aux dogmes et aux croyances. Rien n’est tout blanc ou tout noir, tout est nuance, il faut accepter le doute. Alors oui, dans chaque personnage, dans chaque situation, il peut y avoir des parts d’ombre et des parts de lumière. J’essaie dans mes histoires de partager cette vision tolérante et nuancée dans un monde où, malheureusement, on montre au premier plan les postures radicales, les certitudes sans bémols.

Combien de fois avez-vous participé au festival «Le livre sur les quais» de Morges et qu’en attendez-vous?

J’ai eu la chance d’être invité cinq fois à Morges et c’est à chaque fois un bonheur de vivre tant de belles interactions avec le public et de faire tant de dédicaces, tout cela dans un cadre magnifique. Mes confrères français me disent toujours que c’est le plus beau salon qu’ils connaissent. C’est un salon à dimension humaine, chaleureux, où l’on ne trouve pas ce côté m’as-tu-vu qui existe ailleurs…