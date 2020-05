«Nous avons dû réinventer le quotidien»

Les Établissements publics pour l’intégration (EPI) accompagnent environ 360 personnes en situation de handicap, qui sont hébergées sur 18 sites dans le canton. Celles-ci souffrent de troubles psychiques, de déficience intellectuelle, de troubles du spectre de l’autisme ou d’importantes difficultés en lien avec la consommation d’alcool.

Parmi elles, quelque 150 personnes sont identifiées comme vulnérables sur la base des critères définis par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Pas surprenant qu’elles vivent cette crise sanitaire difficilement, comme le relève Magali Ginet Babel, directrice générale des EPI. Interview.

Comment vos hôtes réagissent-ils à la pandémie?

Une grande partie d’entre eux supportent difficilement le sentiment d’enfermement. Depuis le début de la crise, nous avons tous perdu nos repères, mais pour la majorité de nos résidents, cette perte est bien plus déstabilisante que pour la plupart d’entre nous. En effet, les activités ritualisées et les points de repère dans l’organisation de leurs journées sont fondamentaux pour maintenir un certain équilibre. Cette structuration, que nous avons souvent mis de longs mois, voire des années à trouver ensemble, a disparu en un jour! Or perdre ces repères est synonyme de désorientation majeure. Tous les codes sociaux ont été chamboulés du jour au lendemain: plus d’activités, plus de travail, plus de rendez-vous de médecin, plus de rencontres avec leurs proches… Toutes ces personnes se sont retrouvées à devoir vivre leur quotidien dans leur seul lieu d’hébergement.

Comment pallier ces manques?

Pour prendre soin de ces personnes et les occuper, recréer une structuration de leur journée, les équipes socio-éducatives ont dû réinventer rapidement la vie en résidence, proposer de nouveaux repères, de nouveaux rituels. Des activités (cuisine, relaxation, créativité, jeux de société, chant, tâches de conditionnement…) pouvant être réalisées en groupes de moins de cinq personnes ont été mises en place dans toutes les résidences. Avec la crise du coronavirus, les personnes hébergées dans les établissements pour personnes handicapées n’ont plus pu, du jour ou lendemain, voir leurs proches ou rentrer dans leurs familles les week-ends. Ces mesures de protection ont un grand impact sur leur qualité de vie et causent beaucoup de souffrance, pour elles comme pour leurs proches. Les équipes ont dû se montrer très rassurantes et aider les résidents à maintenir le contact par des moyens de communication dont ils n’avaient, là encore, pas forcément l’habitude (tablette, téléphone, etc.). Les EPI ont distribué des iPad au sein des résidences principales, équipées avec des outils de visioconférence, pour permettre notamment le contact visuel.

De nouveaux symptômes sont-ils apparus?

Le semi-confinement a nécessairement un impact sur l’équilibre psychique et mental des individus. Nous avons craint une importante augmentation des situations de décompensation psychique liées à la perte très brusque de points de repère fondamentaux dans le quotidien des personnes concernées, comme l’angoisse générée par cette situation. Dans les faits, bien que les tensions soient bien présentes, nos équipes font un magnifique travail qui, nous le pensons, permet de réduire les dommages collatéraux du Covid-19 dans nos établissements.

Les éducateurs sociaux et assistants socio-éducatifs semblent particulièrement exposés…

Effectivement, mais tout a été mis en œuvre pour les protéger conformément aux directives sanitaires. Il faut être conscient que l’accompagnement socio-éducatif de personnes en situation de handicap passe, pour une grande part d’entre elles, par des gestes quotidiens ne permettant pas de respecter une distance sociale. C’est notamment le cas des soins à la personne (douche, soins d’hygiène) qui imposent une proximité. D’autre part, il est souvent difficile pour nos résidents de comprendre les nouvelles consignes de sécurité.

Ce d’autant plus que pour certains, la communication verbale n’existe pas…

Elle doit en effet passer par l’usage de pictogrammes ou de gestes. Malgré la mise à disposition de masques chirurgicaux pour les résidents vulnérables, les porter ne va pas de soi. Rester confinés dans leur chambre en cas de symptômes est une consigne difficile à faire respecter à certains. Idem pour les règles d’hygiène et de prévention. Pour certaines personnes, le rapport à l’hygiène corporelle est déjà vécu comme stressant en temps normal. Le fait de devoir se laver les mains de manière beaucoup plus régulière constitue donc un facteur de tension important. Pour d’autres, entrer en contact passe systématiquement par le toucher. Ne plus pouvoir toucher son interlocuteur constitue un obstacle social très difficile à surmonter. L’équipe éducative doit sans cesse imaginer de nouvelles approches pour permettre l’application des règles malgré tout et veiller au bien-être de tout un chacun.

Comment vos collaborateurs vivent-ils cette proximité?

À ces risques quotidiens s’ajoute pour notre personnel la nécessité de maîtriser ses propres angoisses pour pouvoir être rassurant et bienveillant auprès de nos résidents. Une cellule de soutien et de conseils a été créée pour répondre aux questions, apaiser les tensions et prendre les dispositions nécessaires en cas de suspicion de Covid-19. Par mesure de précaution, en cas d’apparition de symptômes, les collaborateurs sont immédiatement renvoyés chez eux par la cellule de soutien. Les masques chirurgicaux n’étant utilisables que pour les situations de contact avec des résidents vulnérables ou en cas de suspicion de Covid-19, les EPI se sont mis à produire leurs propres masques en tissu, avec le soutien de la Fondation Pro et Clair Bois. Nous les avons distribués à tous les collaborateurs pour un usage facultatif. Ils constituent une mesure préventive supplémentaire offerte par l’institution. Enfin, les prestations de nettoyage sont renforcées. Une équipe de désinfection interne et formée à cette tâche a été mise en place en supplément pour nettoyer les supports de contamination (tables, chaises, poignées de porte…) dans les lieux de vie.

Répondez-vous complètement à votre mission?

Nous y répondons seulement en partie. Depuis le 16 mars, les EPI se sont réorganisés avec la centralisation de toutes les activités sur la prestation prioritaire d’hébergement: l’accompagnement et les soins à la personne hébergée dans nos différents lieux de vie (appartements et résidences). Si les deux premières semaines étaient très intenses, dès fin mars, une appropriation de la situation s’est faite aussi bien par les personnes hébergées, qui nous ont montré des potentialités inattendues, que par les équipes socio-éducatives.

Quelles sont les missions non prioritaires mises sur la touche?

L’activité de nos ateliers de production et l’accompagnement des personnes en difficulté d’insertion professionnelle et/ou sociale sont difficiles à poursuivre en cette période. Les ateliers de production n’ont maintenu que les activités prioritaires destinées à des clients externes comme l’Imad et réalisées exclusivement par des collaborateurs internes aux EPI. Le Service de réadaptation et réinsertion ainsi que les restaurants ont, eux, fermé. Les stages et les formations de personnes en cours de réinsertion professionnelle ont été suspendus.

Qu’ont fait tous ces collaborateurs «sans emploi»?

Si les restaurants ont fermé, pas moins de 500 repas quotidiens ont été confectionnés par le service restauration pour satisfaire les besoins des résidents et de leurs accompagnants.

Et puis, afin d’assurer un effectif suffisant sur le terrain, nous avons mobilisé des collaborateurs de ces services pour soutenir les équipes socio-éducatives en résidence. Après quelques semaines de recul, nous pouvons dire que malgré la tristesse de ne plus pouvoir répondre à une partie de notre mission, ces mobilisations de personnel sur des activités qui n’étaient pas les leurs pour venir en aide à leurs collègues sont de belles expériences de transversalité sur lesquelles nous espérons pouvoir capitaliser.