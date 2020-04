Régler l’addition à l’avance pour aider les restaurants

Payer maintenant, dîner plus tard. Alors que la crise déclenchée par le coronavirus a contraint bars et restaurants à fermer du jour au lendemain, voici plus d’un mois déjà, La Fourchette lance une initiative afin de les soutenir. Le concept: acheter dès à présent un bon prépayé que l’on pourra faire valoir dans son bistrot favori une fois qu’il rouvrira. Et aider ainsi les restaurateurs à payer leurs charges.

«C’est une belle initiative», salue Stéphane Raynaud, qui tient Le Lion d’Or, à Carouge. «J’ai déjà eu de bons retours de la part de nos fidèles clients. Je leur ai créé un compte chez nous et quand ils viendront, ils pourront le débiter au fil du temps.» Les intéressés ont la possibilité d’acheter des bons d’un montant de leur choix, allant de 10 à 250 francs.

Pour cela, il suffit de se rendre sur le site aidonsnosrestaurants.ch ou sur l’application de La Fourchette. La plateforme, qui appartient au groupe TripAdvisor, précise que tous les restaurateurs, qu’ils soient partenaires ou non, peuvent y être référencés. Aucune commission n’est prélevée et le montant du bon prépayé est transféré dans les jours qui suivent directement sur leur compte bancaire.

Le paiement se fait par carte bancaire, via le système Stripe. Le site Qoqa a lancé un service similaire pour venir en aide aux petits commerçants. À Genève, le magasin Sounds Disques, situé à Plainpalais, a par exemple proposé à ses clients de payer en avance le vinyle ou le disque de leur choix, qu’ils pourront venir chercher à la réouverture.

Stéphane Raynaud raconte avoir déjà pu encaisser des liquidités. «Autrement, nous n’avons aucune entrée d’argent. La situation est très compliquée. Nous bénéficions du chômage partiel, mais nous devons payer les autres charges, comme le loyer», explique-t-il.

Contrairement à d’autres, le restaurateur n’a pas mis sur pied un service de livraison ou de plats à l’emporter. «Il faut être équipé pour cela. C’est peut-être plus simple quand on fait des pizzas, mais pour les bistrots, ce n’est pas vraiment l’esprit», relève Stéphane Raynaud.

Ce qui l’inquiète en particulier, lui comme tous les autres restaurateurs, c’est l’incertitude. Ne pas savoir quand ils pourront rouvrir. Ni quelles en seront les modalités. Le président de GastroSuisse, la fédération de l’hôtellerie et de la restauration, s’en est inquiété dans la presse dominicale. «Si les restaurants ne peuvent pas rouvrir en mai, nous nous attendons à ce que 30 à 40% d’entre eux fassent faillite», a déclaré Casimir Platzer. Le conseiller fédéral Guy Parmelin a réagi en n’excluant pas une réouverture «peut-être dans quelques semaines».

https://www.aidonsnosrestaurants.ch/fr-CH/