La réforme de la grille salariale des fonctionnaires genevois enterrée

Après s'être laissé un temps de réflexion, le Conseil d'État genevois aura donc décidé de tirer la prise concernant son projet de réforme de la rémunération de la fonction publique, connu sous l’acronyme SCORE. Cette vaste réforme initiée depuis 2010 au moins (et autant de séances et de dépenses), n'aura cessé d'être combattue et critiquée par les syndicats, qui y voyaient un projet «opaque», peu abouti et inéquitable.

Comment rendre compte de cet abandon? Vraisemblablement, la complexité de cette réforme, des chiffres fluctuants et un coût important pour le Canton ne permettent pas au Conseil d'État de convaincre ses partenaires, ni de pouvoir défendre politiquement un projet onéreux, alors même que la réforme de l'imposition du bénéfice des entreprises plombera assurément les futurs budgets du Canton de Genève.

Mourir pour mieux renaître? L'exécutif annonce d'ores et déjà vouloir revenir avec un plan alternatif. On en doute. Il faudra pourtant reprendre ce dossier en mains, le système de rémunération de la fonction publique genevoise datant de 1974 et étant largement considéré comme obsolète.