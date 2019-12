Le référendum contre le parking Clé-de-Rive sur la bonne voie

Le délai courait jusqu'au lundi 13 janvier. Mais, selon nos informations, le comité à l'origine du référendum contre le projet de parking Clé-de-Rive aurait déjà récolté les 3200 signatures requises avant Noël. «Effectivement, d'après nos estimations, nous avons atteint ce seuil», confirme la conseillère municipale écologiste Delphine Wuest.

Outre les Verts, le comité comprend les autres partis de l'Alternative – le Parti socialiste, SolidaritéS et le Parti du travail –, ainsi que diverses associations, telles que Pro Vélo et l'Association Transports et Environnement (ATE). Leur décision de lancer un référendum avait été annoncée quelques minutes seulement après le vote, en novembre, du Conseil municipal de la Ville de Genève en faveur de Clé-de-Rive. Majoritaire, la droite élargie (PDC, PLR, MCG et UDC) avait alors imposé sa volonté.

Une opportunité

Le projet, dont les premières esquisses remontent aux années 90, prévoit la création sur six niveaux d'un parking de 498 places pour les voitures ainsi que de 388 places pour les motos et les scooters. En compensation, 33 000 m2 seraient piétonnisés en surface, du quai Gustave-Ador à la rue Ferdinand-Hodler et, d’est en ouest, du boulevard Helvétique à la rue d’Italie.

Lors des débats au Municipal, Rémy Pagani avait fait valoir qu'il s'agissait à ses yeux de «la seule opportunité pour créer une réelle zone piétonne». «Sans autorisation pour le parking, elle ne verra pas le jour», avait insisté le conseiller administratif chargé de l'Aménagement. À l'inverse, la gauche dénonce un projet «anachronique», qui risque de se transformer en «aspirateur à voitures».

«Signal politique»

L'aboutissement probable du référendum – qui doit encore être validé par le Canton avant que la population de la Ville puisse voter – ne constitue pas une surprise. Mais, échelonnée sur le mois de décembre, la bonne tenue de la récolte des signatures n'allait pas forcément de soi. «Ce n'est pas le moment le plus facile avec les Fêtes, les gens qui sont pressés», raconte Delphine Wuest, ajoutant toutefois que l'accueil avait été «très positif», notamment auprès des commerçants de Rive.

Son principal objectif atteint, le comité référendaire n'entend pas s'arrêter pour autant. «L'objectif est d'avoir le plus de signatures possible, indique Delphine Wuest. D'une part, pour avoir une marge confortable, car il y en a toujours un certain nombre qui sont invalidées. D'autre part, pour envoyer un signal politique.» Ce que l'on comprend aisément, alors que la campagne pour les élections municipales est sur le point de démarrer pour de bon.