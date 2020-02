Redoux puis gel: grenouilles et cornouilles en danger

Des bourgeons qui poussent sur le marronnier fou de la Treille, des abeilles qui butinent et des cerisiers en fleur sous des températures qui ont flirté avec les 20 degrés. Mais avec le froid qui revient et de la neige annoncée jusqu’en plaine mercredi, certaines plantes risquent gros. Le point avec Christian Bavarel, horticulteur aux Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève. «Tout dépendra de l’intensité du gel. Les plantes concentrent au printemps une grande quantité de sucre dans leur sève, qui a le même effet antigel que le sel et permet aux bourgeons de résister aux coups de froid.» On apprend d’ailleurs que le sirop d’érable provient de cette concentration de sucre dans les arbres au printemps. «Les plantes qui sont en cours de floraison sont plus vulnérables: elles risquent d’être stoppées dans leur développement, de ne pas réussir à fructifier, et donc de perdre une saison de reproduction.»

Quelles plantes sont particulièrement concernées? «Les espèces du genre prunus, soit la famille des cerisiers, des pruniers, des pêchers, des abricots, ainsi que les cornus, dont on connaît les cornouilles servant à faire des confitures ou des alcools. Si ces arbres ont déjà fleuri, ils auront du mal à aboutir à un fruit», estime Christian Bavarel. En revanche, pas d’inquiétude majeure à avoir pour l’agriculture à l’heure actuelle: «À cette époque, peu de cultures se sont déjà mises en route. Le rampon sous serre supporte bien. Il va peut-être bloquer mais repartira sans problème.»

Côté faune, certains animaux risquent aussi de rater une saison de reproduction. «Les batraciens sont sortis, or les pontes de crapaud supportent mal le gel. Tout dépendra de l’intensité du gel et de l’endroit choisi pour les œufs.» Les hivers particulièrement doux suivis de gel sont familiers «depuis deux ou trois ans», ce qui induit en erreur les plantes qui réagissent à la température et non à la longueur des jours.

Une astuce de jardinier? «Tailler maintenant ses buissons de groseilles et de cassis plutôt qu’en automne.»