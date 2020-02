Il recycle de vieux outils en les peignant

Longtemps, Vincent Cabral a utilisé la peau comme support pour exprimer sa créativité. Tatoueur formé sur le tas, ses dessins se sont multipliés sur les épaules, les avant-bras ou les jambes de la clientèle de son salon, en vieille ville. Une activité qui a connu un certain succès, puisque les clients venaient des quatre coins de la Suisse. Puis un jour, au détour d’une exposition, le support a changé. C’est sur le métal, voir sur la lame que l’ancien tatoueur a jeté son dévolu.

«J’appelle ça de la peinture tranchante», explique Vincent Cabral. De fait, il tatoue désormais le métal. Et peint sur des haches, des feuilles de boucher, des faux, ou encore des lames de scies circulaires. «Je dessine aussi sur des quilles de bowling, des casques de moto ou des skateboards. Mais mon terrain de prédilection, ce sont les outils métalliques. Je change parfois de support, mais peu», explique-t-il.

Ainsi, depuis trois ans, Vincent Cabral ennoblit de vieux outils par la peinture. Mais d’où lui est venue cette idée saugrenue? «C’est arrivé par le plus grand des hasards. J’avais acheté au marché aux puces une feuille de boucher, une sorte de hachoir, dont j’aime bien le design. Je l’avais exposée chez moi. Un jour, on m’a demandé de participer à une expo. Je m’apprêtais à peindre une toile lorsqu’en regardant ma feuille de boucher, ça a fait tilt. J’ai peint les deux faces, la première avec une tête de mort et la deuxième avec du texte: Aloha from the crypt. Ça a été très apprécié lors de l’exposition, c’était nouveau, innovant. J’ai donc décidé de poursuivre dans cette voie.»

Avec plus d’une centaine de pièces à son actif, l’artiste en a déjà vendu entre 60 et 70, un succès qui lui fait plaisir et l’amuse: «J’aime bien que les gens décorent leur intérieur avec mes objets, mais ils peuvent aussi partir à la chasse aux zombies avec…»

À 46 ans, Vincent Cabral n’est pas né de la dernière pluie. Avant de pratiquer le tatouage, il était responsable du Moloko, le bar au premier étage de l’Usine, pendant de nombreuses années. Il a également travaillé pour le Kab et PTR et a été régisseur de plateau pour le théâtre de l’Usine. Suite à quoi, il a ouvert son premier salon de tatouage partageant son espace avec un magasin d’habits vintage en vieille-ville. Deux autres salons suivront. Actuellement, il travaille comme indépendant, notamment pour l’Alhambra. “Je dessine aussi des logos pour des groupes de punk-rock et collabore depuis sept ans avec le Montreux Jazz Festival”, ajoute l’artiste.

Quant au dessin, il le pratique depuis son plus jeune âge. À l’école, écoutant les cours d’une seule oreille, il recouvrait de croquis ses brochures et cahiers avec application: «C’est peut-être pour ça que j’étais un cancre. Mais cette passion, je la dois avant tout à ma grand-mère, qui était artiste peintre et présidente du Fonds cantonal de décoration. J’étais tout le temps fourré dans son atelier à regarder comment elle dessinait. Souvent avec la technique du pochoir et spray acrylique. J’aimais beaucoup, ce n’était pas de la peinture ordinaire. À ma grand-mère qui m’a demandé un jour pourquoi je me tatouais, j’ai répondu que j’aimais tellement le dessin que je l’avais dans la peau. Elle a compris.»

Pour réaliser ses oeuvres «tranchantes», Vincent Cabral s'inspire notamment des peintures de skate board, type Powell Peralta: «Tout ce qui vient de l’école américaine de sérigraphie Fire House, Rat Fink, bref, ce qui fait partie de ma culture Rock n’roll et punk rock» ajoute-t-il. Il emploie de la peinture émaillée pour réaliser ses oeuvres puis ajoute parfois quelques feuilles d’or et d’argent. Mais l’essentiel réside ailleurs: «Ce qui me plaît, c’est de redonner vie à des objets oubliés. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’à part la peinture et le ponçage de la rouille, je les laisse toujours en l’état. C’est ce qui donne du charme à mes œuvres. J’aime l’idée de recycler ces objets de façon artistique.»

S’il compte poursuivre dans cette voie, la question ne se pose même pas, mais le support pourrait à nouveau changer: «J’ai dans l’idée de peindre sur des vieux fers à repasser, c’est une belle surface, non?» On n’en doute pas un instant.

Pour un aperçu de ses œuvres, voir sur Facebook et Instagram Kustom Cleavers