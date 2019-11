Récidiviste arrêté onze ans après un hold-up à Genève

Recherché depuis onze ans après un brigandage à Plainpalais, Roberto* avait refait sa vie au Brésil: une famille, des enfants et un travail dans la restauration. Autant dire qu’il pensait encore, cet été, être passé entre les mailles du filet de la police genevoise. Mais selon nos informations, cet homme, né en 1984, se retrouve désormais derrière les barreaux de Champ-Dollon.

De toute évidence, Roberto* a péché par excès de confiance: il a cru dans le courant du mois d’août pouvoir tranquillement rendre visite à sa famille en Italie. À l’arrivée à l’Aéroport de Milan Malpensa, les douaniers italiens remarquent que ce père de famille est sous le coup d’un mandat d’arrêt international émis depuis la Suisse. Interpellé, ce Brésilien accepte rapidement son extradition vers Genève dans le courant du mois de septembre.

À son arrivée en Suisse cet automne, l’homme est replongé immédiatement dans son passé peu glorieux à Genève. En 2005, Roberto avait été condamné par la Cour d’assises dans le cadre d’une affaire de délit manqué de meurtre et de brigandage, survenue en février 2004.

Hold-up à Plainpalais

Trois ans après ce procès, le voilà qu’il trempe à nouveau dans un hold-up à Plainpalais. Les faits ont lieu au numéro 7 de l’avenue du Mail. Cette nuit du 19 au 20 mars 2008, le prévenu est accompagné de deux complices d’origine brésilienne. Le trio arrive devant le magasin de tabac à bord d’une Alfa Romeo. Vers minuit, deux des malfrats masqués pénètrent dans le commerce «L’étoile de nuit» avec une arme à feu. Ils menacent deux employés et le patron avant de leur soutirer la recette du jour, qui dépasse 3000 francs. Le trio disparaît au volant de la belle italienne. Sous le choc, les trois victimes portent plainte.

La police parvient rapidement à mettre la main sur deux des trois voyous. L’un vit à Genève, l’autre n’a pas de domicile fixe. Ces jeunes, nés en 1980, sont jugés la même année 2008 par le Tribunal de police. Après trois mois passés en détention provisoire, ils écopent de 18 mois de prison avec sursis avec un délai d’épreuve de 5 ans.

Quant à Roberto, il reste longtemps introuvable. La justice genevoise renouvelle régulièrement le mandat d’amener. La prescription, prévue en 2023 (lire l’encadré), menace la suite de la procédure. La brigade des fugitifs, spécialisée dans ce genre de recherche complexe, met les bouchées doubles et localise l’intéressé dans son pays, où il tente de se faire oublier. Raté. Ce dernier fait donc aujourd’hui les frais du zèle de la justice et des forces de l’ordre. Me Serge Rouvinet nous confirme l’arrestation de son client: «Il regrette vivement son geste de l’époque. Il n’avait d’ailleurs pas mesuré alors les conséquences de ses actes.»

Dans le cadre de la procédure pénale en cours, l’homme a été confronté cet automne au propriétaire et à un des employés de l’époque. Même si ces derniers ont retiré leur plainte depuis, les faits seront néanmoins jugés prochainement via une procédure simplifiée. Walther Cimino, le procureur en charge de la procédure, proposera au Tribunal de police une peine de 18 mois avec sursis. La même peine que les deux autres malfrats avec un délai d’épreuve de trois ans.

Lors de son procès devant la Cour d’assises en 2005, Roberto avait pourtant fait bonne impression face aux jurés. Le jeune prévenu s’était retrouvé sur le banc des accusés avec un autre Brésilien, connu à l’Église. Les deux hommes étaient jugés pour un délit manqué de meurtre et des braquages dans des kiosques et une station-service à Genève. Durant un des hold-up en 2004, un tenancier avait même été blessé par balle à la nuque. Avec un pistolet datant de 1914. Roberto n’était pas l’auteur du coup de feu. Me Vincent Spira plaidait alors en faveur des victimes: «Les deux accusés ont pris le risque de tuer. Et tout ça pour ça! Ces dégâts, ces vies explosées, pour 300 ou 400 francs!»

Il avait échappé à la prison

Un pasteur, venu témoigner à la barre, avait évoqué la notion de pardon et assurait que Roberto était dépourvu de méchanceté. Une des victimes avait d’ailleurs accepté les excuses des prévenus en audience.

Toujours est-il qu’à la fin de ce procès inhabituel, Roberto n’a pas écopé d’une peine de prison: il a été transféré à la maison d’éducation au travail de Pramont (VS), où il a appris un métier dans la restauration. Certes, il a récidivé trois ans plus tard, mais après sa fuite au Brésil, l’employé de restauration s’est tenu à carreau dans son pays, où il n’a pas d’antécédents pénaux.

* Prénom d’emprunt