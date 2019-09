Réaménagement de la place du Lignon contesté

«Le Municipal de Vernier prend un coup de Vert. Tous les partis y vont de leurs soucis pour le climat.» Voilà ce que nous écrivions dans notre édition du 8 septembre. Le projet de réaménagement de la place du Lignon (moins de voitures, plus de verdure) était ainsi voté par 19 oui contre 9 non (MCG et PDC), plus 4 abstentions. Mais le PDC promettait aussitôt un référendum. Un mois plus tard, le conseiller municipal Yves Magnin, candidat à l’exécutif en 2020, confirme qu’il a été lancé.

Pourquoi vous opposez-vous à cet aménagement?

Notre opposition porte uniquement sur la suppression de toute possibilité, aussi dogmatique qu’absurde, de parcage temporaire devant la salle des fêtes.

Les parkings de la piscine du Lignon comme du centre commercial sont pleins. La desserte TPG est inadéquate. Il est donc nécessaire, quelques fois par an, de pouvoir permettre de venir à ceux qui participent aux manifestations ou cérémonies. Être prêt, comme l’a déclaré le PS, à sacrifier les personnes qui peinent à se déplacer sur l’autel d’une mise en danger du climat par quelques manifestations annuelles est d’un crasse irrespect. Il serait temps que le bon sens regagne nos élus.

Lorsque après avoir entendu les habitants et associations, la Commission du génie civil s’oppose à ce projet puis se fait désavouer de peu par le Conseil municipal, c’est bien le moment d’interroger la population sur ce qu’elle souhaite. Un vrai acte de démocratie directe!

Elle vous plaît cette place bétonnée?

Quel béton? Il n’y a que de la matière du Salève et des pavés protégés par la Commission des Monuments et des Sites. Le constat est incontournable. Le filtrage, la sécurisation de la circulation et des contrôles effectifs sont une priorité. Un réaménagement ludique, une nécessité que les années ont amplifiée. Un système de bornes vraiment efficace pour contrôler la circulation et garantir la sécurité, le renouvellement des arbres en souffrance, l’aménagement de zones de détente et de loisirs adaptées, la création de WC accessibles aux personnes handicapées, l’amélioration de la perméabilité du sol sont des objectifs auxquels nous sommes pleinement favorables. Il n’est guère difficile techniquement de concilier ces objectifs avec la possibilité de se parquer passagèrement quelques fois l’an.

Vous défendez la bagnole, vous n’êtes pas inquiet pour le climat?

Voilà un raccourci saisissant en guise de prémisse lancée par nos détracteurs doctrinaires. Il est faux et absurde d’autant que je me déplace tous les jours à vélo depuis de nombreuses années. Surtout, à entrer dans une telle logique, le climat souffrira bien plus des véhicules qui tourneront dans tout le quartier pour tenter de dénicher une place! Le PDC est sensible aux enjeux climatiques et l’a déjà démontré à Vernier.

Une fois encore, même si la nuance semble échapper aux politiques, nous ne voulons pas la création d’un parking, mais juste la possibilité d’accéder passagèrement aux infrastructures pour les personnes se rendant aux manifestations et ce aussi pour les personnes âgées et à mobilité réduite.