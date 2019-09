«Pierre Maudet n'est pas très crédible»

Silence radio au Conseil d'Etat. Après les vives critiques de Pierre Maudet sur le projet de budget, ni son président Antonio Hodgers, ni sa ministre des finances Nathalie Fontanet, PLR elle aussi, ne souhaitent s'exprimer, font-ils savoir cet après-midi par l'intermédiaire de leurs porte-paroles.

Ébranlé par l'affaire Maudet, mis à mal par les mauvaises relations entre certains de ses membres, le Conseil d'Etat va devoir vivre désormais avec une rupture de collégialité. Dans une interview accordée ce samedi à la «Tribune de Genève», Pierre Maudet déclare qu'il «ne peut soutenir» le budget 2020, présenté jeudi et déficitaire de 589,7 millions de francs. Il dénonce l'augmentation «disproportionnée» du nombre de postes au sein de l'Etat et l'absence de mesures structurelles, y voyant une «fuite en avant».

«La honte du PLR Genève»

Si les magistrats se murent dans le silence, sans doute pour ne pas encore mettre de l'huile sur le feu: les réactions ont fusé sur les réseaux sociaux, et ce à peine l'interview de l'ancien président du gouvernement genevois publiée. Le conseiller national PLR Benoît Genecand a fustigé, dès l'aube, l'attitude du conseiller d'Etat.

Sans le nommer et sous la forme d'une «charade orientale» publiée sur Facebook, il dit tout le mal qu'il pense de celui dont il fut le premier, au sein du parti, à appeler à la démission l'automne dernier. «Mon premier dépensait sans compter au temps de sa gloire. Mon second a perdu tout pouvoir suite à ses choix irréfléchis et ses mensonges répétés. [...] Mon tout est la honte du PLR Genève», écrit-il.

Réactions outrées à gauche également. «Cette rupture de collégialité ne contribue pas à ramener la cohésion et l'unité au sein de l'Exécutif, bien au contraire», déplore le chef du groupe socialiste au Grand Conseil, Thomas Wenger. «Or, Genève a besoin de sérénité pour affronter ces prochaines années qui vont être difficiles sur le plan budgétaire.»

Sur le fond, le député peine à comprendre que le ministre en charge du Développement économique ait fait campagne ce printemps avec le Conseil d'Etat pour soutenir trois grandes réformes (celle de la Caisse de prévoyance de l'Etat, la fiscalité des entreprises RFFA et la hausse du montant des subsides d'assurance maladie) et que, «juste derrière, il fasse marche arrière», alors que cet important déficit était attendu. «Il n'est pas très crédible», tacle Thomas Wenger.

Approbations sur le fond

Dans son interview, Pierre Maudet désapprouve, notamment, l'augmentation du nombre de postes administratifs au sein de l'Etat, prévue par le projet de budget. Une critique paradoxale, aux yeux du socialiste Sylvain Thévoz. «Pierre Maudet occupe un état major de 15 personnes pour 23 collaborateurs et refuse le projet de budget 2020... au nom du trop grand nombre de cadres administratifs à l’Etat. En terme de décalage entre les discours et les faits cet homme bat définitivement tous les records», s'étrangle le député sur Facebook.

Mais Pierre Maudet récolte aussi plusieurs soutiens sur le fond. Lors de la présentation du budget, jeudi, tous les partis avaient d'ailleurs fait part de leur mécontentement. Réagissant à la publication de Sylvain Thévoz, le président du PLR Genève Bertrand Reich dénonce «les promesses non tenues, l'absence de toute vision transversale, l'absence de tout projet politique du Conseil d'Etat».

Chef du groupe PDC, Jean-Luc Forni ne dit pas autre chose: «Sur la forme, c'est un habile politicien et sur le fond, Pierre Maudet a 100% raison.» «Contrairement à ses autres collègues du gouvernement, il s'en tient au programme de législature qui promettait de restructurer l'Etat. Je suis abasourdi que les autres conseillers d'Etat de la droite et du centre soutiennent ce budget», lance le démocrate-chrétien.

Pour Jean-Luc Forni, l'Exécutif devrait «reprendre sa copie et tout revoir». «Si cela commence comme ça, les débats budgétaires vont être très, très, difficiles.»