Ravages dans les vignes

En ce mois d’août 1879, cela fait bien une semaine que «La Tribune de Genève» nourrit jusqu’à l’écœurement ses colonnes d’informations relatives à la fête fédérale des sous-officiers: élégance des feux d’artifice, récit exalté de réceptions patriotiques ou description enthousiaste de bals et concerts. Mais en ce jeudi 21 août, rien. Ou si peu. Dans la chronique locale, on rapporte un incident lors de la course des sous-officiers, le dimanche précédent. L’un de ces derniers ayant laissé tomber son bonnet de police dans le lac, il y saute afin de le récupérer: «Deux personnes, dont M. Borgognon, croyant à un accident, s’étaient immédiatement lancées après lui.» En guise de remerciement, ils se voient récompensés ainsi: «Qu’est-ce que vous voulez, vous deux, leur dit le sous-officier nageant comme un canard, quand ils furent à portée. Allons-nous faire une petite promenade ensemble?»

Au chapitre de la Confédération suisse, sur deux colonnes avec pour titre «L’invasion», «La Tribune de Genève» compare le phylloxéra (un puceron qui ravage les vignes) à un fléau et file la métaphore militaire: «plus perfide encore que les hordes conduites par Attila. Il arrive à la sourdine, il se glisse plutôt qu’il ne marche ou plutôt s’infiltre, il s’insinue.»

Fait rare dans ce journal à cette époque, «La Tribune», qui se déclare «très incompétente sur la question phylloxérique», interroge un spécialiste en la matière. Il est présenté ainsi: «La rédaction de «La Tribune» est heureuse de pouvoir communiquer à ses lecteurs l’opinion qui lui a été exprimée par un homme des mieux renseignés sur la situation des deux armées en présence et sur l’issue probable du conflit.»

S’ensuit ce qu’on appellerait de nos jours une interview (questions-réponses) où l’on apprend que le phylloxéra est déjà en Suisse, mais qu’il «ne s’y manifeste que peu et ne se montre que sporadiquement. […] Les lois de la Confédération auront en tout cas raison de ce phylloxéra, on arrachera peut-être toutes les vignes, ce sera encore une manière d’en finir avec lui.» Pas vraiment de quoi rassurer les vignerons genevois…

À l’étranger, le journal informe qu’un horrible accident «a jeté la consternation parmi les ouvriers d’une fonderie de cuivre». Un manœuvre est tombé dans de la lave brûlante, en voulant éviter un apprenti s’approchant de lui en courant. «Son état inspire les plus vives inquiétudes.»

Autre temps, autre lieu, matière analogue. On lit dans les nouvelles d’Italie que «le Vésuve a voulu faire parler de lui, et concurremment avec les d’artifice avec lesquels la population célèbre la fête de l’Assomption, a lancé vers les 8 h une magnifique coulée de lave qui n’a pas dépassé la zone d’habitations. C’est ainsi que le Vésuve a fêté l’Assomption.» Un événement qui ne serait pas forcément perçu comme une célébration, de nos jours.