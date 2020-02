Des rafales à 122 km/h sur le Salève

Des rafales de vent ont été enregistrées à 122,3 km/h par la station météorologique de Crêts du Salève dans la nuit de dimanche à lundi. Sur le lac, la CGN a préféré annuler ses traversées sur les lignes Evian-Lausanne, Thonon-Lausanne et Yvoire-Nyon, ce lundi. À l'aéroport de Cointrin ce matin, une dizaine de vols ont été supprimés au départ de Genève à destination de Londres, Francfort ou Munich, les pays d'Europe du nord-ouest étant les plus exposés à la tempête« Ciara».

Une alerte de niveau 3 et des vents pouvant atteindre 110 km/h concernent Genève et le sud de la Suisse, tandis que le nord du pays est placé en vigilance de niveau 4. Des vents violents au-dessus de 1500 à 2000 m environ dès la nuit prochaine et jusqu'à mardi soir ne font aucun doute en Valais. Au-dessous de cette altitude en revanche, tout est possible. Les conditions pour des rafales tempétueuses généralisées ne sont a priori pas réunies; en revanche, des rafales ponctuelles à plus de 110 km/h sont tout à fait possibles.