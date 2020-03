Elles racontent leur premier vote

Comme il a fallu batailler pour y parvenir! Pas moins de cinq votations ont été nécessaires pour que les Genevoises puissent enfin crier victoire: il y a soixante ans jour pour jour, le droit de vote et d’éligibilité leur était enfin accordé sur le plan cantonal et communal. Mais ces nouvelles électrices ont dû patienter en plus neuf mois pour connaître leur premier scrutin. Malgré cette victoire, les Genevoises restent des demi-citoyennes… interdites de vote au niveau fédéral jusqu’en 1971.

«Grâce au vote des citoyens genevois (ndlr: du 6 mars 1960) j’ai pu participer aux scrutins cantonaux et communaux dès l’âge de 20 ans», relate l’ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss (80 ans). Très engagée sur les questions d’égalité, la socialiste ne se souvient pourtant pas de la nature de son premier vote. Il faut dire que ce scrutin inédit du 4 décembre 1960 n’avait rien de très excitant.

Le Bureau de l’égalité cantonal nous rafraîchit la mémoire par la voix de Tatiana Oddo Clerc, secrétaire générale adjointe chargée de communication au Département des finances et des ressources humaines: «Ce jour-là, 150'000 électrices et électeurs ont voté sur deux sujets cantonaux. L’un sur l’incompatibilité du mandat de conseiller municipal de la Ville de Genève avec toute fonction ou emploi auquel est attribué un traitement permanent de la Ville, l’autre contre la loi du 24 juin 1960 autorisant le Conseil d'État à engager les dépenses nécessaires à l’étude de la circulation et du trafic à Genève.»

Colère et émotion

Un sujet fédéral, lié à l’économie laitière, était aussi agendé en ce 4 décembre 1960. Seuls 70'000 électeurs ont voté sur cet objet, les femmes en étant privées.

Mais revenons au premier scrutin des Genevoises. «Je me suis rendu au local de vote avec ma mère, qui elle aussi s’exprimait comme citoyenne pour la première fois, à l’âge de 55 ans, raconte Ruth Dreifuss. Nous étions émues toutes les deux, mais se mêlait en moi un sentiment de colère à l’idée que l’avis de la femme qui m’avait élevée avait été considéré si longtemps comme insignifiant.» La mère de la socialiste est décédée deux ans plus tard, «sans avoir pu voir se réaliser son rêve du suffrage féminin au niveau fédéral».

«Je me souviens bien de ce matin du 6 mars 1960, confie Marie-José Lafargue. J’avais 25 ans. Chez nous, à Genève, nous n’avions pas la télévision. C’est à la radio que j’ai entendu la décision des autorités de notre pays de donner le droit de vote aux femmes. Je me suis dit: c’est le moment que l’on comprenne qu’hommes et femmes sont faits pour marcher et prendre des décisions ensemble, pour le bien de tous!»

Quelques mois plus tard, cette binationale franco-suisse s’est rendue pour la première fois dans un local de vote en ville de Genève, celui situé dans l’école primaire de Sécheron. Détail amusant, son mari, Français à l’époque, n’avait, lui, pas le droit de voter. «J’ai pensé: et si ma voix pouvait faire pencher la balance?» Depuis cette date, elle n’a jamais manqué un scrutin. «Je m’informe au préalable, je réfléchis, nous en parlons en famille. Et à chaque fois, je mesure la chance que j’ai de vivre dans un pays où chaque citoyen a le droit de vote.»

«J’avais dit à mon mari qu’il était possible que je ne sois pas forcément en accord avec son choix» Marie-Louise, nonagénaire

L’écrivaine reporter Laurence Deonna (83 ans) ne se souvient, elle, pas du tout «du moment de son premier geste». Cette grande féministe n’a, en revanche, pas oublié les «innombrables discussions» sur le suffrage féminin en famille et plus particulièrement avec son père Raymond, qui fut conseiller national libéral. Les échanges avec sa grand-mère l’ont aussi marquée: «Je l’entends encore dire que si on continuait à la priver de vote, elle ne paierait pas ses impôts. Une pionnière qui pestait contre les femmes opposées au suffrage féminin.»

Andrée (86 ans) se souvient bien de la première fois où elle est partie voter avec son époux, lui-même ravi de cette grande avancée. Mais l’octogénaire a également oublié l’objet du scrutin. «Je regarderai si je retrouve une trace dans mes billets. Vous m’avez replongée dans un beau moment», nous indique-t-elle.

Ancienne maire libérale de Troinex, Béatrice Luscher partage cet avis: «Je m’étais habillée en tenue du dimanche d’un superbe manteau en taffetas noir confectionné par ma belle-sœur. J’étais très heureuse d’exercer pour la première fois mon droit de vote. Et encore plus alors que j’attendais mon premier bébé. Une fille(!) du nom de Véronique.»

Son amie de longue date, Janine Hagmann (84 ans) – enseignante comme elle – ne sait plus «quand et pourquoi j’ai voté pour la première fois». Mais la demande de notre journal lui a permis de revivre ce 6 mars 1960 pendant un réveil nocturne: «Je venais de terminer mes études pédagogiques et étais en plein investissement pédagogique, en charge de ma première volée scolaire avec 28 bambins de 9-10 ans. Le 7 mars, au lendemain du vote historique, nous avons naturellement discuté en classe de cette grande avancée.»

Une leçon d’instruction civique, pas encore rebaptisée éducation citoyenne, précise-t-elle: «Un bel exercice de démocratie au cours duquel le jeune Yves, élève très sportif, concluait: «Alors les filles pourront jouer au foot avec nous.» L’égalité avait fait un vrai pas en avant…»

«Nouvelle responsabilité»

Enfin, la nonagénaire Marie-Louise ne se rappelle pas du tout du sujet de votation, mais parfaitement de son premier geste citoyen: «J’étais très consciente de cette nouvelle responsabilité. J’avais dit à mon mari que je trouvais normal que nous puissions être ensemble et qu’il était possible que je ne sois pas forcément en accord avec son choix.»

Les mauvais esprits diront que le vote féminin n’a rien changé aux résultats, quantité d’épouses ne faisant alors que suivre le vote de Monsieur. Il faut dire qu’avant que le suffrage féminin ne se concrétise «le plus dur a été de convaincre les femmes qui y étaient opposées, racontait feu l’élue socialiste Amélia Christinat dans ce même journal en mars 2015, à l’occasion du 55e anniversaire du vote des femmes à Genève: «Certaines nous disaient qu’elles ne voyaient pas ce que ça leur apporterait. Que leurs maris votaient pour elles aussi, et qu’elles avaient confiance en eux.»