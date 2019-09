Qui évaluera la loi sur la police? Émotion autour d’une nomination

«Un choix surprenant», «le contraire de ce qu’il faudrait faire», «incompréhension et inquiétude», ce sont quelques-unes des réactions recueillies à la suite de la désignation par le ministre de la Sécurité, Mauro Poggia, d’un haut fonctionnaire pour évaluer la loi sur la police (LPol).

Votée en 2015 sous l’égide de Pierre Maudet, après une campagne passionnée, la loi fait depuis l’objet de critiques répétées des syndicats, relayées par un nombre grandissant de partis. D’où la volonté réaffirmée du nouveau magistrat en charge, Mauro Poggia, d’en dresser un bilan dépassionné.

Si la nouvelle de la nomination d’Alexandre Vautravers, confirmée depuis par divers médias, a couru comme une volée de poudre sur les bancs des députés lors du dernier Grand Conseil, c’est que le haut fonctionnaire est une figure connue du tout petit monde de la sécurité genevoise.

Nommé secrétaire général adjoint par Pierre Maudet il y a cinq ans, qu’il a accompagné au Département du développement économique avant de rejoindre Mauro Poggia, ce haut gradé, responsable de la «Revue militaire suisse», a exercé la fonction de secrétaire du Conseil consultatif de sécurité, une création de la loi, regroupant une dizaine d’acteurs de la société civile chargés de plancher sur «la situation et la stratégie dans le domaine de la sécurité».

Volée de critiques

Est-il le mieux placé pour passer la loi au crible? Les partenaires sociaux ne le pensent pas: «Sa nomination est un choix surprenant, compte tenu des positions antérieures de l’intéressé», explique avec diplomatie Marc Baudat, président de l’Union du personnel de la police. Mais le Syndicat de la police judiciaire frappe plus fort: «M. Vautravers est un militaire, remarque le syndicat, or, les amendements pour réviser la loi proposent notamment de mettre un terme à la militarisation de la police. Il soutient l’Académie de Savatan, également visée par les amendements. Il a été impliqué au plus haut point dans le Conseil consultatif de sécurité, création de la LPol à laquelle les amendements veulent mettre un terme. Et, enfin, il est de notoriété publique qu’il est proche du magistrat qui a porté la LPol à bout de bras.»

Lettre potentielle

Parmi les opposants déclarés, on compte aussi Ensemble à Gauche. «Dans un premier temps, explique le député Pierre Bayenet, pour la réévaluation de la loi, j’avais l’impression que Mauro Poggia voulait mandater une personne ou un acteur impartial, comme la Cour des comptes, ou externe au Canton. Et il choisit la pire personne possible!»

Selon la RTS, la fronde dépasse ces acteurs, puisque les membres de la Commission judiciaire seraient prêts à envoyer une lettre à Mauro Poggia pour lui demander de renoncer à sa nomination…

Mais le conseiller d’État défend son choix. Joint lundi, il assure que le haut fonctionnaire «dispose des aptitudes, tant d’analyse que de terrain, pour mener ce travail à bien, non en tant que consultant externe, mais depuis le secrétariat général, directement avec moi.» Questionné sur la proximité supposée du haut fonctionnaire avec son prédécesseur, il la récuse: il assure que «M. Vautravers a l’indépendance requise pour mener à bien sa mission, étant rappelé que son travail sera mené à mes côtés directement».

Au MCG, qui a ardemment combattu la loi sur la police, le député François Baertschi défend le choix de son magistrat: «Mauro Poggia a pris l’engagement de s’attaquer aux problèmes posés par cette loi simpliste. Si le travail de M. Vautravers ne correspond pas aux attentes, ce sera un problème. Mais il n’aura pas carte blanche.»