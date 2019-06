Qui a fait quoi? Succès et échecs des magistrats

Un collège qui ne ferait que gérer

De la gauche à la droite en passant par le MCG, tous les partis représentés au Grand Conseil évoquent un Conseil d’État «plombé» par l’affaire Maudet et désuni. Certains relèvent toutefois quelques raisons d’espérer.



«Il y a un avant et un après», commente Bertrand Reich, le président du PLR. Selon lui, l’élan initial s’est vite brisé. «On en est revenu à un fonctionnement en silos, sans vue d’ensemble.»



Cette critique d’un gouvernement dans lequel chacun travaille dans son coin revient souvent. «Ils ont un fonctionnement en vase clos et ne se préoccupent pas de ce que font les autres départements», note Vincent Maitre, député et président du PDC.



Le reproche de ne pas amener de nouveaux projets enthousiasmants est aussi fréquemment formulé. «Le bateau n’est certes pas en train de couler, mais le bilan n’est aujourd’hui pas satisfaisant», ajoute le PDC.



Députée et vice-présidente du Parti socialiste, Caroline Marti partage ce sentiment de déception. Elle ne juge également «pas optimal le découpage des départements, car déséquilibré». Elle critique celui, surdimensionné, confié à Mauro Poggia.



Le président du MCG applaudit au contraire la maîtrise dont fait preuve son magistrat. «Il est clairement devant tous les autres», estime Francisco Valentin. Globalement, concernant le collège, il ajoute «qu’on ne peut pas reprocher grand-chose aux conseillers d’État car ils ont présenté peu de chose».



Le jugement de Pierre Vanek, député d’Ensemble à Gauche, est au contraire sans appel: «On assiste au naufrage du Conseil d’État», explique-t-il.



Ce n’est pas le sentiment de Nicolas Walder, le président des Verts: «On sent évidemment que c’est difficile, mais il y a heureusement des dossiers qui avancent désormais mieux.» Lesquels? Il cite les transports, le social et l’environnement.



Enfin, dans un tout autre registre, Céline Amaudruz, la présidente de l’UDC, déplore l’image fortement dégradée de Genève à Berne et ses conséquences. «Nous n’avons plus aucune crédibilité, explique la conseillère nationale. Il est devenu impossible de faire passer des dossiers genevois à Berne.»



Pour elle, la perte de crédibilité est due, à l’origine, à l’affaire Maudet, mais il n’y aurait pas que cela: «La manière dont cela a été géré n’a rien arrangé et d’autres dossiers, comme celui de l’Aéroport, sont venus s’ajouter», conclut l’élue. E.BY