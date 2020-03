Le quatuor rose-vert en tête pour l'Exécutif de la Ville de Genève

Unique magistrat à se représenter, Sami Kanaan (16 534 voix) arrive en tête du premier tour de l'élection au Conseil administratif de la Ville de Genève, selon les résultats anticipés (portant sur 95% des suffrages). Le socialiste devance sa colistière Christina Kitsos (15 247), ainsi que les deux candidats Verts, Frédérique Perler et Alfonso Gomez.

Tirant son épingle du jeu, le PLR Simon Brandt arrive en 5e position (10 336 suffrages). «Je suis content et soulagé, réagit à chaud le candidat. Cela prouve que mon travail ces cinq dernières années a été reconnu et que le coup monté qui m'a été tendu n'a pas payé.» Quid de la stratégie pour le second tour? «Tout va dépendre des résultats au Conseil municipal. La gauche de la gauche va-t-elle obtenir le quorum? La gauche va-t-elle être majoritaire? C'est encore trop tôt pour se prononcer.» Le libéral-radical pourrait appeler à une grande alliance au second tour, réunissant l'Entente, les Vert'libéraux, le MCG et l'UDC. Avec un ticket à quatre, pour faire face à l'Alternative.

Marie-Barbey Chappuis est 6e (9682 voix), loin devant l'autre candidate du PDC Alia Chaker Mageat (10e, 6987 voix). Sur Facebook, cette dernière a tout de suite félicité Marie-Barbey Chappuis, invitant ses électeurs à la «soutenir pour le second tour».

La Vert'libérale Susanne Amsler pointe provisoirement à une surprenante 7e position, tandis que Maria Pérez du Parti du Travail (8e) compte 200 voix d'avance sur Pierre Bayenet (9e) d'Ensemble à Gauche (Solidarités-DAL).

Luc Barthassat devant Daniel Sormanni

Du côté du MCG, Luc Barthassat (10e, 6 960 voix) est pour le moment devant son colistier Daniel Sormanni (11e) pour une centaine de voix. Les deux UDC Christo Ivanov (6 278 voix) et Pascal Altenbach occupent les 13e et 14e positions. L'indépendante Sanja Duvnjak et Pascal Spuhler du Parti populaire genevois ont obtenu un peu plus de 2000 suffrages.

Il y a cinq ans, Sami Kanaan était également devant tous les autres au premier tour, avec 14 209 voix. Le premier candidat de l'Entente était alors arrivé 2e, il s'agissait du PDC Guillaume Barazzone.