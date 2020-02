Quatre communes genevoises baissent leurs impôts

Alors que certaines communes peinent à joindre les deux bouts, quatre municipalités de la rive gauche se sont offert le luxe de baisser leurs impôts (voir tableau complet ci-dessous).

Les autorités de Choulex et Vandoeuvres ont ainsi diminué de deux points leur taux de centime additionnel dans le budget 2020. Cet indice s’établit désormais à 42 à Choulex, et 29 à Vandoeuvres. Anières et Presinge ont également revu à la baisse leur taxation. Le taux de centime additionnel est passé de 32 à 31 dans la première, et de 41 à 40 dans la seconde.

Chancy reste la commune genevoise où la taxation est la plus importante. Le centime additionnel s’élève à 51. A l’inverse, Genthod est la municipalité qui prélève les impôts communaux les plus bas. Le taux est fixé à 25 depuis des années.

La moyenne cantonale 2020 se monte, elle, à près de 42.