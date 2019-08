Quarante morts sur les routes de Haute-Savoie depuis janvier

A la veille du pont du 15 août en France, la préfecture de Haute-Savoie appelle les automobilistes et autres usagers de la route à la prudence. En effet, depuis le début de l'année, le département de France voisine a compté plus de tués sur les routes que l'an dernier sur la même période. Quarante personnes ont perdu la vie sur les routes de Haute-Savoie depuis janvier, soit 19 de plus que l'an dernier sur la même période.