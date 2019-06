Quand Wawrinka gagne, Onex perd son électricité

Une méchante coupure d’électricité, dimanche soir, à l’heure de la soupe, mais, pire encore, au moment où Wawrinka sortait vainqueur de son marathon dominical sur la brique pilée de Roland-Garros. La nouvelle parvient à la rédaction ce lundi matin, via un lecteur aimable assurant le piquet citoyen sur les hauteurs d’Onex. Notre interlocuteur, qui habite à l’avenue des Grandes-Communes, assure que la panne a duré près de soixante minutes et que pas moins de 500 logements ont été affectés.

Sa source concrète est bonne. Les SIG confirment le désagrément majuscule. Pas moins de «4100 clients ont été touchés, c’est-à-dire privés d’électricité entre Onex et le Petit-Lancy. La faute à une ligne de moyenne tension qui a déclenché à 19 h 15. Son défaut se situe à l’angle des Grandes-Communes et de la rue des Racettes.»

La directrice des relations publiques aux SIG, Isabelle Dupont-Zamperini, poursuit: «Deux équipes ont été aussitôt dépêchées sur le terrain pour effectuer les manœuvres de reprise. Grâce à quoi 90% des clients ont été repris en vingt-neuf minutes et les 10% restants en cinquante et une minutes.» Et la porte-parole de conclure en se montrant rassurante: «D'ici à la fin de la semaine, le morceau défectueux sera remplacé et la ligne remise en service.» (TDG)