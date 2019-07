Quand les plastiques du Léman se transforment en abat-jour ou en horloges

Qui aurait pu croire que les bouteilles plastiques vides flottant au milieu des poissons puissent devenir un élément de décoration? Pourtant, c’est ce que promet une association suisse située non loin de Lausanne. Composée uniquement de bénévoles, elle découle d’un collectif Precious Plastic qui cherche des solutions à la pollution par le plastique. Alors qu’une étude genevoise démontre des quantités de plastiques inquiétantes dans nos eaux (voir notre édition du 17 juillet), certains y voient une ressource à utiliser.

Des porte-clés, des abat-jour et même des horloges: tous ces objets ont été fabriqués à partir de détritus. S’il est possible de les acheter en ligne sur leur site internet (il faudra compter environ 15 francs pour un porte-clés ou 150 francs pour une horloge), le but de l’association n’est pas de faire du profit.

«Nous voulons surtout montrer qu’il est possible de réutiliser le plastique, explique Gaëtan Buser, président de l’association. Aujourd’hui, il existe une quinzaine d’ateliers en Suisse qui utilisent des machines semblables et qui travaillent le plastique de la même manière que nous. À long terme, nous verrons probablement plusieurs microentreprises qui utiliseront cette technique.»

Imprimantes 3D

Mais comment un sac en plastique peut-il se transformer en horloge? La première étape est de récolter le matériel. «Pour cela, nous allons le chercher dans les déchetteries, auprès d’entreprises ou directement au bord des eaux du lac. En juin, nous avons récupéré notre plastique dans le Rhône grâce à une collaboration avec la section cantonale du WWF.»

Les détritus récoltés sont ensuite nettoyés puis triés avant d’être broyés. Une fois qu’ils ont été réduits en petites billes, plusieurs choix s’offrent à l’artisan selon la nature du produit: le faire fondre dans un four, l’aplatir ou encore l’utiliser dans une imprimante 3D.

«Nos machines sont pensées de manière à pouvoir être utilisées par n’importe qui et n’importe où dans le monde. Ainsi, quelqu’un habitant sur une plage totalement recouverte de plastique en Malaisie pourra y développer son commerce.» Les informations pour construire le matériel sont disponibles sur le site «precious plastic», gratuitement et en anglais.

Un des objets fabriqués par l’association est cependant différent des autres: une imitation d’un lingot d’or d’une valeur de 22 000 francs. Si ce trophée bien suisse coûte si cher, ce n’est pas par amour du luxe mais parce que l’argent obtenu permettra d’envoyer un atelier semblable à celui du Léman dans un pays du choix de l’acheteur. Il sera également utilisé pour former des personnes sur place au recyclage.

Pollution invisible

Cependant, le président reste humble sur l’impact de son action. «En Suisse et ailleurs, nous consommons beaucoup trop. On ne s’en rend pas compte parce que les services de nettoyage sont efficaces et enlèvent tous nos détritus rapidement mais des quantités immenses sont évacuées chaque jour. De plus, les détritus que l’on voit dans notre environnement ne représentent que 1% de la pollution réelle par les plastiques. Le reste tombe au fond du lac ou est invisible à l’œil nu.»

C’est pour cela que l’association compte sur la sensibilisation auprès de la population ainsi que sur l’éducation dans les écoles primaires afin de limiter durablement les conséquences de notre consommation. «La pollution est là et des solutions existent. Il ne reste plus qu’à les utiliser.»