Quand les bancs publics servent d’escale amoureuse

Le banc de minuit: soit, si l’on veut, l’équivalent du bain de minuit, mais en position assise ou semi-couchée, en fonction du degré d’intimité recherché, tout en s’épargnant – c’est le but – l’immersion aventureuse dans les eaux vives du lac ou du fleuve. C’est ce banc-là que l’on cherche, enrichi si possible, à la demande du photographe nyctalope, de son personnel amoureux.

Double exigence. Elle se mérite. L’éclairage public oblige à aller du centre à la périphérie, à s’éloigner de la lumière pour se rapprocher de l’obscurité, propice aux couples en formation. La plage des Eaux-Vives, chichement éclairée, offre cet écrin nocturne mais les bancs y sont inexistants. On change de rive. Perle du Lac, parc Mon Repos, en arpentant un décor lacustre, entre pelouses en herbe et enrochements.

Les allées sont jalonnées de ces bancs curvilignes, de couleur verte, à lattes de bois, le basique de notre mobilier urbain, créé au début des années 80, sur le modèle préexistant du milieu du XXe siècle. Chacun joue sans surprise sa partition classique: le lac vu du banc, sauf que, dans le dos de ce même banc, des centaines de personnes nous regardent. CinéTransat affiche complet pour sa projection du soir. Du cinéma d’aventures sur grand écran. Ce n’est pas le bon casting.

On s’éloigne de la foule, on remonte un chemin en pente douce; là, sur la droite, un petit belvédère boisé, une alcôve à ciel ouvert entourée de végétation. Des arbres centenaires assurent l’ombre en journée, des bosquets et buissons bien fournis font écran à la pourtant proche ambiance hollywoodienne. On entend par intermittence les rires des cinéphiles, on ne les voit plus, on peut enfin s’asseoir.

Deux bancs à choix, plantés au bord d’une minifalaise protégée par une barrière élégante, dans le style Dufour, copie améliorée du modèle historique encore visible sur le pont de la Machine, avec un quadrillage supplémentaire pour réduire les espaces, sans pour autant escamoter la vue.

Nous ne sommes pas sur le pont ferroviaire de la Jonction, éborgné par un garde-corps à la hauteur décourageante. La vision qui s’offre à nous, avec ses plans successifs – l’eau, les rives, les cimes des montagnes qui se découpent à l’horizon – est beaucoup plus picturale, presque hodlérienne.

Le banc de gauche est inoccupé; celui de droite accueille un jeune couple silencieux, un homme et une femme réunis dans la même contemplation douce. L’image qui les montre n’a pas été prise à leur insu. Nos amoureux ont consenti, en faisant confiance au photographe, qui, lui aussi, aime les nuques avant les visages.

Le monde vu du banc portait ce soir-là deux jolis prénoms littéraires: Aurélie et Charles. Pour chacun d’eux, une carte postale écrite à la main du banc voisin.