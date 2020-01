Le quai du Mont-Blanc noir de monde pour le 31

La foule était au rendez-vous. De nombreux badauds ont envahi hier soir le quai du Mont-Blanc pour le réveillon. Comme les années précédentes, c'est sur la rive droite du lac que la Ville avait décidé d'organiser les festivités du Nouvel An.

A 22h, alors que les files d'attente aux food truck s'allongent à vue d'oeil, les trois scènes installées à intervalle régulier sur le quai lancent leurs premiers DJs. Chacune d'elle est censée représenter une ville et une ambiance. On peut danser sur de l’afrobeat à «Genève», vibrer sur de la house et du gospel à «Londres », ou se déhancher sur des sons R’n’B à «Bruxelles».

Le concept plaît. «La musique est bonne, on dirait une mini boîte de nuit», s'exclament deux jeunes femmes dans le public. Bakhta et Sofia, respectivement 21 et 15 ans, regrettent toutefois qu'il n'y ait pas plus de tubes d'artistes français qui soient diffusés. Par exemple? «On aurait bien écouté du Aya Nakamura», répondent les deux amies enveloppées dans leur imposant manteau de fourrure.

Alors que la programmation, placée sous le signe de l'égalité et de la diversité, a été élaborée par un trio féminin, le public présent ce soir-là est majoritairement masculin. De nombreux groupes de jeunes hommes occupent le devant des scènes.

Si le public est venu en masse, l'ambiance n'est pas endiablée pour autant. La fraîcheur de la soirée y est peut-être pour quelque chose. A minuit moins cinq, le quai s'anime un peu malgré tout. « Plus que 3 minutes », hurle une femme sur scène avec un accent anglais.

A 23h59, le ciel s'illumine. Les premiers feux d'artifices, offerts par l'ancien hotel Kempinski, sont tirés depuis la rade. « Bonne année », crie l'assemblée. Les couples s'embrassent tandis que les amis s'enlacent. On trinque et on se souhaite la santé pour 2020. Les bonnes résolutions semblent, elles, avoir été reléguées à une prochaine occasion. « On verra bien ce que cette nouvelle année nous amène », philosophe Amélie, 23 ans. Sur le quai, c'est le ballet des perches à smartphone. On admire le bouquet final à travers son écran. La fumée qui nous revient de face, elle, n'a pas d'obstacle.

Le spectacle pyrotechnique achevé, c'est l'heure du retour pour de nombreux Genevois. La transhumance vers Bel-Air s'effectue dans le calme. Seul le passage des blocs de béton à l'entrée du quai ralentit la foule.

Pour la police genevoise, la nuit du réveillon aura été globalement paisible. «Nous ne déplorons aucun gros débordement», rapporte ce mercredi matin Jean-Philippe Brandt, porte-parole des forces de l'ordre. Les effectifs avaient été renforcés en prévision.