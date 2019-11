Sur le quai des Bergues, le banc public est roi, mais la voiture reste très proche

On a vu les paveurs à genoux taper la pierre pendant des mois sur son lit de pose, du mortier supérieur, étalé avec délicatesse sur toute la surface du quai des Bergues. Le résultat est à la mesure de l’effort consenti: juste magnifique. Depuis, on ne cesse d’enrichir ce nouveau support minéral qui longe la rade et le fleuve, côté rive droite, du pont du Mont-Blanc à la place de Saint-Gervais.

Sur les pavés, les bancs publics. Pas un, pas deux, pas trois. Dix-sept d’un coup. Wouah! Là, on n’a rien vu, tout est allé trop vite. La Ville de Genève, qui régale, dispose d’équipes aguerries dans la manutention du mobilier urbain en plein air. Pose et dépose à la vitesse de l’éclair. L’orage est passé, le soleil est revenu au seuil de l’automne vernir ces banquettes, inédites en nombre comme dans l’alignement proposé.

Même si l’inauguration officielle de ce quai réaménagé n’interviendra pas avant le printemps 2020, il est désormais permis de s’asseoir sur la totalité du tronçon. Les bancs vont par groupes de trois; deux font la paire, le troisième est légèrement éloigné, offrant un espace supplémentaire pour y installer, après-demain, de grands bacs à plantes de 6 mètres de long chacun.

Ceux qui auraient préféré voir des arbres pousser ne seront pas totalement comblés, mais cet effort de végétalisation à venir est à relever. Particulièrement dans le premier segment piétonnier quand on arrive de Coutance. Son architecture très bancaire ne donne rien à voir, sinon des arcades aveugles, du pavé gris et, en face, une autre banque, localement bien implantée.

Pour admirer la vue, debout ou assis, mieux vaut déambuler jusqu’à l’intersection avec le pont de la Machine. Là, d’autres bancs font la triplette, même couleur (châtaigne), même essence (du frêne), même traitement sobre (du bois lasuré). Du «Genève» comme on l’aime, le basique, à une, deux ou trois places, parfaitement raccord avec la ville qui lui donne son nom. Apprécié partout, sauf devant la gare Cornavin, pas-de-porte restrictif, propriété des CFF.

Rémy Pagani contemplatif

Notre magistrat Rémy Pagani, qui rejoindra bientôt le camp des contemplatifs, n’a jamais caché son amour des bancs publics. Ses collaborateurs sont en première ligne à chaque fois que l’on aménage et que l’on réinvente de l’espace pour tous. Sur le quai des Bergues, c’est le nombre qui fait la force et c’est la distance à respecter entre le banc et la barrière au bord de l’eau qui fait les négociations fines; et réussies, dans le rendu final.

Trois mètres entre les deux. C’est confortable pour l’œil, acceptable pour les pêcheurs au cadre (eux aussi ont été consultés) et généreux pour la mobilité douce. «On remet du trottoir sans en mettre», commente un collègue, spécialiste de cette mobilité-là. Fluidité garantie. Les belles journées d’octobre ont permis de vérifier la cohabitation harmonieuse des usagers. Des milliers de personnes ont verni à pied ce quai populaire qui, dans les compromis réalisés, reste d’abord genevois.

Gabarits luxueux

Car, le deuxième segment, allant de la rue Rousseau à la rue Winkelried, laisse passer les voitures dans le sens indiqué. Elles défilent, certes à petite vitesse, mais pratiquement sans interruption. Comme elles sont, à cet endroit, plutôt dans des gabarits luxueux, la contemplation assise évoque davantage le Vénitien face aux paquebots qui surgissent à l’horizon de la place Saint-Marc. Les gros engins mécaniques qui assurent à l’année la déco customisée de l’hôtel des Bergues nous passent ainsi dans le dos, en frôlant notre nuque, nous les usagers innocents des bancs publics. C’est moins harmonieux et, pour tout dire, assez «craignos».

Les marquages qui viennent d’apparaître au sol – des places de parc provisoire, des zones de déchargement - font penser que la voiture fait déjà son retour, élitaire mais massif, sur le quai des Bergues. Au pied de l’hôtel du même nom, on a même poussé l’hypocrisie sémantique jusqu’à reproduire en jaunes caractères (c’est moche!) la signalétique «Dépose Minute».

Calculée du banc, la dépose se compte en heures, en jours et en nuits. Il ne faudrait quand même pas prendre les amoureux des bancs publics pour ce qu’ils ne sont pas: des contemplatifs idiots.