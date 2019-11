Tout ce qu'il vous faut savoir sur le marché de Noël aux Bastions

La deuxième édition du Marché de Noël des Bastions s'ouvrira du 4 au 31 décembre au cœur de la ville de Genève. La manifestation avait rassemblé en 2018 près de 250 000 personnes selon les chiffres de ses organisatrices. La «Tribune de Genève» vous propose de faire le tour des nouveautés de cette année.

Le chalet à fondue sera agrandi

L'année dernière, de nombreuses réservations – certes tardives – n'avaient pu être honorées, en raison de la forte demande. Ce pourrait être différent, c'est tout du moins ce que promet Lara Mai Von Van, l'une des deux organisatrices de la manifestation. Puisque le chalet a doublé sa capacité. «À ce stade, nous avons près de 12 000 réservations sur les 20 000 places que nous pouvons offrir.» Et pour réserver vos tables, c'est ici. À toutes fins utiles, rappelons que la Fondue et la raclette proviennent des Laiteries Réunies à Genève, les pommes de terre ainsi que le pain sont labelisés GRTA (Genève Région Terre Avenir).

De nouveaux chalets et un «Christmas pub après-ski»

Outre dix nouveaux chalets qui seront attribués à des artisans de la région qui se relaieront à tour de rôle, un «Christmas pub après-ski» fera son apparition sur le site des Bastions. Il sera ouvert dès 11h00, et ce, jusqu'à 23h00 en semaine, minuit entre jeudi et samedi (22h00 le dimanche). Il vous sera possible de d'y déguster du vin chaud, du champagne et des cocktails d'hiver tels que l'Irish Coffee. Des planchettes apéro figurent également au menu. À noter que certains soirées seront animées par des Djs. (La diffusion d'un titre de Mariah Carey n'est pas à exclure, selon les organisatrices.)

Et du côté des animations...

Le Marché prévoit la visite traditionnelle du Père Noël et la possibilité de se promener sur les pavés du parc dans une calèche. En outre, pêle-mêle, des artistes tenteront de dépoussiérer «à leur manière» les chants traditionnels suisses. C'est sans compter des ateliers pour façonner avec vos enfants des pains d'épice de Noël, la venue d'une conteuse, du cor des Alpes, la désormais traditionnelle patinoire, un carrousel, une yourte pour les plus petits ou encore des cours de yoga. Le programme des animations à retrouver ici.