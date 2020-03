Ce qu’il faut retenir du grand débat

Ils étaient tous là, ou presque. À l’exception de Sanja Duvnjak (Égalité et équité), les candidats à l’élection au Conseil administratif de la Ville se sont affrontés jeudi soir dans le cadre d’un débat organisé par la «Tribune de Genève» et le Club suisse de la presse. À une semaine du premier tour (15 mars) du scrutin, voici ce qu’il faut en retenir.

Mobilité: oppositions marquées sur Clé-de-Rive

Tout le monde en convient, le centre-ville doit être «piétonnisé au maximum». Ensuite, les avis divergent. Pour les uns, on ne peut pas bannir complètement les voitures. «Il y a des gens qui travaillent et qui ont besoin de leur véhicule», relève Pascal Spuhler, du Parti populaire genevois. La droite soutient le projet Clé-de-Rive, qui prévoit la construction d’un parking de 500 places contre la piétonnisation de 35000 m2.

Un «deal» auquel Christo Ivanov se dit favorable à «200%». «Ce sera financé par un privé. La Ville touchera une rente de trois millions de francs par an», martèle l’UDC. Marie Barbey-Chappuis rappelle qu’il faut respecter la loi cantonale, qui demande de compenser en sous-sol les places que l’on supprime en surface. «On ne peut pas faire comme si elle n’existait pas», insiste la PDC, qui voit en Clé-de-Rive un projet «pragmatique». «Je ne suis pas là pour vendre du rêve.»

Ce rêve, c’est la piétonnisation «tout court». La gauche a lancé une initiative en ce sens. Pour la Verte Frédérique Perler, Clé-de-Rive est une proposition «passéiste», au vu de «la situation d’urgence climatique dans laquelle nous sommes». Sami Kanaan, seul magistrat à se représenter, explique pourquoi il s’oppose désormais au projet de l’Exécutif. «Quand nous l’avions conçu, c’était un miracle. On ne créait pas de places de parking.» Mais pour le socialiste, on ne peut plus maintenir «l’illusion qu’on peut aller en voiture faire ses achats».

Gérer la Ville et répartir l’argent différemment?

Pour rétablir la confiance après l’affaire des notes de frais, le MCG Daniel Sormanni appelle à plus de transparence dans la gestion des deniers publics. Si le PLR Simon Brandt propose de lancer un audit dans tous les départements, la socialiste Christina Kitsos pense qu’on risque ainsi de «bloquer l’administration».

En termes de politiques publiques, plusieurs candidats déplorent un certain déséquilibre. «Il n’y a qu’à regarder les subventions: 70 millions pour la culture, cinq pour le sport», dixit Simon Brandt. Or, le sport, c’est «un ciment du vivre-ensemble», ajoute Daniel Sormanni. Christina Kitsos ne veut pas opposer l’un et l’autre. «Les institutions culturelles sont aussi des employeurs qui font travailler des acteurs de la région», dit la socialiste. Maria Pérez abonde: «Il faut cultiver les friches et donner les moyens à tous de créer dans de bonnes conditions», souligne l’élue du Parti du Travail, prenant l’exemple du metteur en scène Omar Porras, qui a commencé dans un squat. «On a beaucoup mis d’argent pour le Musée d’art et d’histoire, la nouvelle Comédie, remarque de son côté l’UDC Pascal Altenbach. C’est formidable. Mais ce qui coûtera moins d’argent, c’est de favoriser l’emploi des acteurs genevois.»

Des quartiers moins denses et plus verts

Le premier constat, c’est Alia Chaker Mangeat qui le dresse: «Il n’y a pas assez de végétalisation en Ville.» Dès lors, tous les espaces que l’on peut arboriser sont bons à prendre, insiste la candidate PDC. Pierre Bayenet veut «des espaces verts où les grands arbres puissent pousser, où nos enfants peuvent jouer dehors». De la bouche du député d’Ensemble à Gauche sort le second constat: la Ville est «extrêmement dense». Les Genevois ne veulent plus de projets comme celui qui doit voir le jour sur la caserne des Vernets. Luc Barthassat regrette que les urbanistes «ne soient capables de faire que des cartons à chaussures sur quatre à cinq étages, serrés contre les autres avec de l’ombre et de la dalle». Le néo-MCG propose de «construire plus haut» pour libérer de l’espace en surface. «Il faut assurer une urbanisation de qualité», résume la Vert’libérale Susanne Amsler, prônant une réflexion en amont qui inclue les habitants.

Tous les candidats semblent résolus à intégrer la variable environnementale dans les projets d’aménagement. Est-il toujours nécessaire de voter Vert? Oui, clame Alfonso Gomez. «On préfère toujours l’original à la copie. Nous, cela fait trente ans qu’on mène ce combat, qu’on élabore cette politique. On est prêts. Il est temps que l’écologie soit aux affaires.»