Les publicités ont presque disparu

Pour le confiné qui n’a pas mis le nez dehors depuis longtemps, une chose saute aux yeux quand il se hasarde en ville. La plupart des panneaux d’affichage sont blancs. Disparues, les publicités!

À leur place, un grand «Merci» s’étale en grosses lettres à l’adresse du personnel médical, des caissières, livreurs, nettoyeurs et de toutes les autres professions qui permettent «à notre société de vivre décemment». Cette déclaration est signée par la société genevoise Neo Advertising, qui gère l’affichage publicitaire en ville de Genève et dans une partie du canton, ainsi que par l’imprimerie zurichoise avec laquelle elle travaille.

Toutes deux sont frappées de plein fouet par l’épidémie de coronavirus. «En cas de crise économique, les entreprises réduisent en priorité leurs frais de communication, note le patron de Neo Advertising, Christian Vaglio. De toute manière, il n’y a plus de raison de faire de la publicité, puisque la consommation est elle aussi à l’arrêt.»

D’ailleurs, dans les rues désertées, il n’y a presque plus de chalands à séduire avec des affiches. «Nous nous sommes dit que puisque nous avions tous ces panneaux libres, nous pouvions en profiter pour faire quelque chose de sympathique, un clin d’œil. L’affiche est le média citoyen par excellence pour faire passer un message de sensibilisation.»

Se rappelant ce bref épisode du début 2017, où tous les panneaux publicitaires en ville de Genève étaient restés vierges lors du changement de prestataire, les partisans de l’initiative «Genève zéro pub» doivent jubiler. Mais pas Christian Vaglio. Le chiffre d’affaires de son entreprise – qui est aussi active en Suisse alémanique, où la même affiche a été diffusée – s’est effondré.

Dans certains domaines, comme celui de l’affichage numérique, il a chuté de près de 90%. «Nous avons beaucoup de panneaux électroniques, notamment à l’aéroport, mais comme celui-ci est pratiquement à l’arrêt vu que presque plus personne ne voyage, nous n’avons plus rien à vendre aux annonceurs.» Comme beaucoup d’entreprises, Neo Advertising a dû se résoudre à demander le chômage partiel pour sa cinquantaine d’employés.

Il reste toutefois quelques affiches ici ou là. «La grande distribution alimentaire a continué de faire de la publicité, et nous avons aussi eu quelques campagnes de santé publique», confie Christian Vaglio, qui commence à entrevoir le bout du tunnel. «Une nette reprise s’est fait sentir dès l’annonce du plan de déconfinement du Conseil fédéral. Les annonceurs planifient déjà leurs campagnes pour relancer la machine.»

Parmi les clients de Neo Advertising qui ont conservé leur location d’espaces publicitaires figure le Service des activités culturelles de l’Université de Genève, même si les événements qu’il devait annoncer ont été annulés. «Nous avions réservé une centaine de panneaux d’affichage en ville pour annoncer les deux gros concerts que nous organisons chaque année en mai», explique Christophe Campergue. Mais à l’instar de toutes les manifestations de ce genre, ils ont dû être annulés.

Toutefois, il a été décidé d’utiliser cet espace d’une autre manière. «Nous avons lancé un appel à tous les étudiants de l’Université et de la HES-SO pour les inviter à utiliser ces supports afin de s’exprimer librement par des photos, des textes, des dessins, des collages, etc. Nous voulions faire quelque chose de réconfortant, qui embellisse la ville», poursuit Christophe Campergue. Le thème était laissé libre. Le nombre de projets a surpassé les attentes du Service des activités culturelles.

«Nous avons lancé cette démarche à la dernière minute mais nous avons été surpris par son succès auprès des étudiants. Nous avons reçu plus de 100 projets en quelques jours! Et en plus de la quantité, il y a la qualité.» Une quinzaine de projets d’affiches ont été retenus. Ils seront tirés à plusieurs exemplaires et placardés du 6 au 20 mai un peu partout en ville. On pourra aussi les voir sur le site de l’Université.