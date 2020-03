Le PS et les Verts ferment la porte à la gauche radicale

Plus d'un demi-siècle que la gauche de la gauche occupe un siège au Conseil administratif. Elle en a même compté deux (sur les cinq) à l'orée des années 2000, lorsque Christian Ferrazino (Alliance de gauche) et André Hédiger (Parti du Travail) étaient aux manettes en Ville de Genève.

Cette page de l'histoire devrait se refermer avec la législature qui commence en juin. Lundi, le Parti socialiste et les Verts ont décidé de reconduire leur quatre candidats (Sami Kanaan, Christina Kitsos, Frédérique Perler et Alfonso Gomez, selon l'ordre d'arrivée dimanche) pour le second tour de l'élection au Conseil administratif. Et de ne pas accorder une place sur leur ticket à l'un des deux candidats de la gauche radicale.

Un ticket qui «a fait ses preuves»

C'est une rupture. En 2007, 2011 et 2015, Rémy Pagani avait été porté par la dynamique de ses alliés roses-verts. Sans elle, ni Maria Pérez (Parti du Travail), ni Pierre Bayenet (Ensemble à Gauche, Solidarités-DAL) ne peut espérer récupérer le siège que laisse vacant l'ancien syndicaliste. Ce sont les Verts, qui devraient donc en obtenir un second, eux qui viennent de réaliser une poussée historique en Ville (+10 élus au Municipal).

«Ce n’est pas un refus de la gauche de la gauche. C’est une volonté de reconduire un ticket qui a fait ses preuves lors du premier tour», déclare le co-président de la section Ville du PS Sylvain Thévoz. Il ajoute: «Au vu de conditions sanitaires extrêmement difficiles actuellement, il s’avère délicat de mener des tractations croisées et de croiser les programmes politiques.»

En temps normal, cette décision aurait dû être prise par les assemblées (une centaine de membre) des sections socialistes et verts. Mais au vu du renforcement des mesures contre le coronavirus, les deux partis ont décidé de s'en remettre à leur comité directeur respectif (composé d'une dizaine à une vingtaine de membres).

Pérez et Bayenet maintiennent leur candidature

Parmi les arguments avancés, les deux alliés ont également affirmé ne pas vouloir «choisir» entre les deux ex-formations d'Ensemble à Gauche (EàG). En proie à des divisions internes, le PdT et SolidaritéS-DAL s'étaient résolus à présenter chacun leur propre candidat à l'Exécutif.

Et ces deux-là s'affronteront jusqu'au bout. Maria Pérez et Pierre Bayenet ont fait savoir lundi soir qu'ils maintenaient leur candidature pour le second tour. «Notre participation à l'Exécutif est garante de la capacité de celui-ci à mener une vraie politique sociale et solidaire avec le soutien du Conseil municipal», déclare le candidat d'EàG (Solidarités-DAL), mettant en avant le fait que sans les 7 élus de sa formation, la gauche n'a pas la majorité au Municipal.

Arrivée légèrement devant lui, Maria Pérez défendait l'idée d'un ticket à cinq – même si le PdT n'a pas atteint le quorum. La conseillère municipale se battra jusqu'au 5 avril car «il est l'heure qu'une femme de la gauche de la gauche siège enfin au gouvernement».