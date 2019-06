Professeurs et avocats unis contre l’erreur judiciaire

Animé par le souvenir de l’affaire «Omar m’a tuer…»

Me Palumbo, quel est votre premier souvenir d’erreur judiciaire?



En lisant Jacques Vergès, durant mon adolescence, j’ai découvert l’affaire Omar Raddad, qui pour moi est une erreur judiciaire. Plus généralement, j’ai toujours pensé que la justice était faillible et qu’en tant qu’avocat, il est parfois nécessaire de mettre en œuvre la voie de la révision pour faire reconnaître l’innocence d’une personne condamnée à tort.



Vous êtes la cheville ouvrière de l’association née après un séjour professionnel aux États-Unis. Quel a été votre constat sur place en 2016?



Aux États-Unis, le mouvement «Innocence Project» existe depuis plus de vingt-cinq ans. La situation est différente de celle de la Suisse. Le système judiciaire américain est extrême dans ses sanctions, parfois irréversibles, et marqué par la discrimination raciale. Là-bas, les organisations du réseau «Innocence Project» sont solidement structurées et ont permis d’innocenter déjà plusieurs centaines de condamnés. À Genève, j’ai souhaité réunir un comité composé d’avocats et d’académiciens romands d’expérience. Je suis honoré qu’ils aient accepté d’apporter leur contribution à cette cause.



Allez-vous étendre votre projet et votre compétence en Suisse alémanique et au Tessin?



Projet Innocence Suisse a pour but de lutter contre l’erreur judiciaire dans toute la Suisse. À cette fin, nous souhaitons collaborer avec des avocats et des académiciens de Suisse alémanique et italienne. Nous espérons que le réseau pourra se développer rapidement dans ces régions, où ce combat n’est pas moins nécessaire qu’en Romandie. F.M.