Le professeur accusé dépose une plainte pénale pour faux témoignage

Il a laissé dormir dans sa chambre deux élèves majeures qui ne pouvaient rejoindre la leur lors d’un voyage d’études à Barcelone, en subit les conséquences et décide aujourd’hui de contre-attaquer. L’enseignant du Collège De-Staël, visé par une enquête administrative et suspendu pour son attitude dans l’intervalle, a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public pour faux témoignage à la fin du mois de janvier. Celle-ci vise deux protagonistes ayant été entendues en qualité de témoin: une des deux élèves et une enseignante qui a participé au voyage.

Concernant l’élève, il estime que «l’ensemble de ses déclarations présentent de manière générale nombre de contradictions et incohérences», certaines étant «particulièrement calomnieuses et ayant pour seul but de me nuire». Il «conteste fermement» la version de la jeune fille quant aux propos tenus de part et d’autre lors d’un rendez-vous donné au retour du voyage. Et relève que cette dernière a «refusé de transmettre les données de son téléphone portable, malgré l’insistance de l’enquêteur à cet égard et ce quand bien même elle y avait formellement consenti à l’occasion de son audition».

Selon nos informations, l’enquête administrative mentionne sur ce point qu’un «doute important subsiste au sujet de ces accusations et doit profiter» au professeur. «À chaque fois qu’elle est interrogée, elle ajoute des éléments de plus en plus accusateurs, c’est typiquement ce qu’on observe lorsqu’un récit retrace des faits qui ne se sont pas produits», estime Me Romain Jordan, avocat du professeur.

«Il est exclu qu’on commente une plainte dont on ne connaît pas le contenu» Me Saskia Ditisheim, Avocate de la jeune femme

Concernant l’enseignante, le professeur écrit qu’elle «n’a eu de cesse de se parjurer dans le cadre de son témoignage, dans le but manifeste de me charger et de se soustraire à ses responsabilités». Il relève que l’enseignante déclare ne pas avoir laissé les deux jeunes femmes finir son propre verre d’alcool, alors que ces dernières ont témoigné du contraire. De plus, l’enseignante aurait reconnu que la consommation d’alcool était la norme lors d’un précédent voyage d’études, qu’une élève «avait trop bu et vomi» et que la police était alors intervenue pour contrôler la situation. Enfin, l’enseignante aurait «menti» sur la date de ses derniers contacts avec la jeune fille, ce qui fait soupçonner au professeur «une forte collusion entre les deux témoins».

Procédé déplacé

«J’apprends par l’intermédiaire de la presse qu’une plainte pénale aurait été déposée à l’encontre de ma mandante, s’étonne Me Saskia Ditisheim, avocate de la jeune fille. Il est exclu qu’on commente une plainte dont on ne connaît pas le contenu, d’autant plus que le Ministère public peut ne pas entrer en matière. Le procédé de l’enseignant qui essaie d’instruire sa plainte pénale en dehors des voies officielles est pour le moins déplacé et en dit long. Cela dit, si cette plainte devait comporter des accusations volontairement mensongères, ma mandante n’hésitera pas à le dénoncer pour dénonciation calomnieuse.»

Contactée, l’enseignante n’a pas répondu à nos sollicitations.

Le Ministère public va-t-il entrer en matière? Classer la plainte? Convoquer les deux femmes pour les entendre? L’institution n’a pas non plus répondu à nos interrogations.