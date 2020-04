Comment se procurer des plantons pour la saison du jardinage qui démarre

L’arrivée des beaux jours marque l’ouverture de la saison du jardinage. Mais jusqu’à ce vendredi, les magasins spécialisés étaient fermés, le Conseil fédéral ne considérant pas les plantons et semences de fruits et légumes comme des biens de première nécessité.

Une absurdité aux yeux de certains, puisqu’ils servent à produire de la nourriture. De plus, cela conduisait à un gaspillage massif, les plantons ne pouvant pas se conserver indéfiniment.

Mais suite à une pétition, Berne a fini par changer d’avis. Le Conseil d’État genevois a annoncé que la vente de plantons, graines ou bulbes de légumes, ainsi que des terreaux, fertilisants et produits phytosanitaires, est à nouveau autorisée pour les particuliers, mais sans pénétrer dans les magasins, sur le principe du click and collect ou de la livraison à domicile. Et bien sûr, en respectant la distance sociale.

Certains avaient toutefois trouvé des solutions pour permettre aux jardiniers amateurs, malgré les restrictions, de se procurer plantons et bulbes pour leur potager. Les semences, elles, n’ont jamais vraiment posé problème: rien de plus facile que de se faire envoyer un sachet de graines par la poste.

Face à une demande croissante suite à la fermeture des garden centers, la coopérative des Jardins de Cocagne a exceptionnellement décidé d’ouvrir aux non-membres sa traditionnelle vente de plantons. «Ils étaient déjà semés quand les interdictions sont tombées», explique la jardinière Marianne Oberhänsli. Il fallait bien trouver un moyen de les écouler, faute de devoir les détruire. On les commande donc en ligne et on va idéalement les récupérer soi-même au marché à la ferme de Sézegnin ou, à défaut, on se les fait livrer.

Nos plantons étaient déjà semés quand les interdictions sont tombées Marianne Oberhänsli, Jardins de Cocagne

L’association Les Artichauts avait, quant à elle, décidé de ne pas attendre que le Conseil fédéral corrige sa «bourde». «La nécessité de nourrir la planète est plus que jamais évidente, souligne Matthias. Nous avions informé les autorités cantonales de notre intention de maintenir notre marché aux plantons, prévu dès le 15 avril, en respectant les prescriptions sanitaires. Si nous avions dû y renoncer, nous aurions perdu beaucoup d’argent.» On pourra donc passer commande en ligne (le site internet sera mis à jour au dernier moment) et se rendre sur place, au parc Beaulieu, ou à Semences de Pays, à Belle-Idée, récupérer ses plantons, ou alors venir directement les demander au guichet, sans entrer dans les locaux.

Les magasins Landi, du Cercle des agriculteurs, n’avaient, eux, jamais fermé, en appliquant les mêmes règles sanitaires que dans les supermarchés. En effet, ils vendent aussi des produits alimentaires et d’hygiène de première nécessité. Cela leur permettait de continuer à proposer des plantons.

Certains jardiniers ont eu recours au système D. «Je me suis mis à faire des plantons moi-même», confie Jean-Paul Gygli, président de la Fédération genevoise des jardins familiaux. Celle-ci a rappelé à ses membres de respecter les prescriptions sanitaires, estimant que les jardins sont assez grands pour permettre la distanciation sociale. Toutefois, seuls les membres sont admis dans les enceintes, éventuellement avec leur famille.