Pas de procédure disciplinaire suite aux détournements d'argent public à Genthod

Un employé clé de l’administration municipale, qui, entre 2014 et 2018, détourne près de 28000 francs d’argent public à des fins personnelles. Un maire et l’un de ses adjoints qui signent une convention de confidentialité avec lui afin qu’il rembourse, mais que rien n’apparaisse sur les comptes de la Commune. Puis l’intervention de la Cour des comptes, l’ouverture d’une enquête judiciaire et une séance houleuse au Municipal, où les deux élus sont houspillés.

Voilà, très brièvement résumé, ce que l’on a finalement appelé l’affaire de Genthod. L’automne passé, elle a fait les gros titres (nos éditions des 17 et 21 octobre 2019) et mis sens dessus dessous cette paisible et riche commune.

Mal conseillés par un avocat

Mercredi pourtant, le Conseil d’État a donné une autre tournure à ces événements. Statuant en sa qualité d’autorité de surveillance des communes et après instruction préalable, écrit-il, il «renonce à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du maire de la commune de Genthod, M. Wolfgang Honegger, et de son adjoint, M. Michel Stalder, sous réserve de nouvelles informations».

Pour motiver sa décision, le Conseil d’État relève dans un premier temps que conformément à la loi d’application du Code pénal, les élus auraient dû dénoncer les faits au Ministère public. Ne pas l’avoir fait était passible de sanctions disciplinaires, selon la loi sur l’administration des communes. Mais «étant donné que les intéressés ont agi de la sorte après avoir pris conseil auprès d’un avocat, il ne peut leur être reproché d’avoir violé la loi soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence graves».

Dégât d'image irréparable

Contacté, Michel Stalder se dit soulagé: «Je pense que le Conseil d’État a bien compris la problématique. Nous avions pris un mandataire (ndlr: l’avocat) qui nous a donné un mauvais conseil. Reste qu’on ne pourra pas rattraper le dégât d’image. Cette affaire a jeté l’opprobre sur mes neuf ans de travail comme adjoint», déplore celui qui est candidat du Groupement pour les intérêts de Genthod au poste de maire.

«Tout a été remboursé»

«Je suis rassuré, parce que l’on n’a pas été clément avec moi, notamment la Cour des comptes», relève de son côté le maire PLR Wolfgang Honegger. «Toute notre motivation a été pour le bien de notre commune, c’est dans cette optique que nous avions pris un avocat. Je rappelle aussi que tout a été remboursé. Et c’est pour ça qu’on a choisi de garder notre collaborateur. Ce que j’ai fait pour lui, je l’aurais fait pour n’importe quel employé. Enfin, je suis également heureux pour mon adjoint, qui a toujours réalisé du bon travail.»