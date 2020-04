Comment des masques de Chine ont été livrés à Cointrin

«Quand on a vu cet avion atterrir à Genève, on s’est dit: ça a marché!» raconte Julien Subilia, avocat-conseil à Lausanne et cofondateur d’Aviation sans frontières Suisse. C’était lundi dernier, à 13h30. L’engin ne transportait aucun passager, mais 92 tonnes de matériel médical. Gants, blouses, masques et thermomètres sont depuis distribués aux hôpitaux romands et tessinois qui ont participé à la commande. Le point d’orgue d’une aventure humaine allant de Shanghai à la Suisse et rendue possible grâce à des carnets d’adresse fournis, de la bonne volonté et un peu de chance.

Si l’on était dans une bande dessinée, cette histoire s’appellerait «Opération or bleu». L’or bleu étant, dans ce cas, ces masques qui génèrent tant de convoitise. Pour les initiateurs de cette opération, tout débute le 13 mars. Ce jour-là à Berne, le Conseil fédéral annonce la fermeture des écoles. À Lausanne, le cardiologue Didier Locca s’inquiète. «Nous avons vu se profiler la pénurie de matériel pour le personnel soignant. Il y avait un réel besoin…» Son frère, Jean-François Locca, qui est pharmacien et a des contacts étroits avec des organisations faîtières de ce secteur, partage les mêmes soucis. Ils prennent contact avec leur ami et collègue Julien Subilia.

Les frères Locca, donc, se demandent s’il y a un moyen de contacter des Chinois et de passer une commande dans ce pays dont les usines sont en train de repartir. Le cofondateur d’Aviation sans frontières Suisse appelle son propre frère, Vincent Subilia, qui cumule les casquettes de directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Genève (CCIG) et de vice-président de la section romande de la Chambre de commerce Suisse-Chine (CCSC). Christophe Weber, président de la même CCSC, est à son tour enrôlé. C’est lui qui contacte l’ambassadeur de Chine à Berne et celui auprès de l’OMC, qui a aussi été vice-ministre du commerce dans son pays.

Soutien de Mauro Poggia

Le conseiller d’État genevois Mauro Poggia rédige une lettre pour apporter son soutien à l’opération. Les Suisses ont par ailleurs un atout: notre pays est le seul à avoir signé un accord de libre-échange avec la Chine. Quel rôle cela a-t-il joué? Toujours est-il qu’après quelques jours, le Ministère chinois du commerce prend contact avec l’équipe pour connaître ses besoins. C’est l’entreprise Sinopharm Group, qui appartient à l’État, qui se chargera de les satisfaire. «En Chine, les choses sont assez simples. C’est un système vertical. Si les bonnes instructions sont données, la musique suit», relève Vincent Subilia. Encore faut-il envoyer la partition ou, pour dire les choses simplement, rédiger la commande. Les frères Locca et Subilia, qui se connaissent de longue date parce qu’ils ont étudié ensemble au Collège d’Aubonne, se chargent des relations avec les milieux politiques et médicaux. En 48 heures, neuf hôpitaux, en Suisse romande et au Tessin, ainsi que quatre organisations faîtières de pharmaciens leur adressent de longues listes de vœux. «Nous avons fixé deux règles: le matériel est destiné aux soignants et il ne peut pas être revendu», précise Didier Locca.

Sans relations personnelles, cela aurait été impossible. Pour agir aussi vite, il faut vraiment qu’il y ait de la confiance Julien Subilia, avocat et cofondateur d’Aviation sans frontières Suisse

Une quinzaine de personnes en Suisse, fédérées par la CCIG et la CCSC, travaillent bénévolement sur ce projet, mais l’opération se déroule sur des bases commerciales. Les masques d’hygiène ne sont pas offerts par la Chine. Ils ont coûté 0,5 dollar pièce alors qu’en temps normal leur prix est de l’ordre de 0,1 dollar, explique Jean-François Locca. Et s’il a fallu débourser plus de 2 dollars pour chaque masque FFP2, ceux-ci pourraient désormais valoir cinq fois plus cher. «La demande est exponentielle et l’offre anémique», résume Vincent Subilia avant de souligner que les tarifs obtenus restent malgré tout «corrects», selon les experts. «Les partenaires chinois ont demandé un paiement anticipé. Nous avons dû valider la commande et la payer sur la base de descriptifs de la marchandise.» La Confédération n’a pas apporté de garantie pour la prise de risque et, par mesure de précaution, la commande a été fractionnée en trois.

Le premier contrat porte sur 3,4 millions de francs. Pour l’honorer, il faut trouver une banque prête à faire fi des horaires de bureau. Ce sera la Banque Cantonale de Genève. La signature de l’ouverture du compte se fait un soir à 23h et les hôpitaux doivent y verser l’argent dans la foulée.

Comment acheminer tout cela? Thierry Moreno, président de l’association des acteurs du fret en Suisse romande et autre ami de la bande, déniche l’oiseau rare dans une compagnie privée basée au Luxembourg. L’équipe pare au plus pressé, en prenant «le plus gros cargo disponible à une date rapprochée». Là encore, il faut mettre le prix. Avant le Covid-19, un tel transport coûtait quelque 400'000 francs. Pour ce premier vol, 900'000 francs sont déboursés. Et désormais, les prix grimpent jusqu’à 2 millions de francs. «Les avions-cargos semblent extrêmement sollicités», explique Julien Subilia. «Il y a aussi des mercenaires qui font de la surenchère sur la marchandise, voire la détourneraient», précise son frère Vincent.

Sortie de Chine en trois jours

La sortie de Chine, entre l’inspection du matériel et les documents douaniers, prendra trois jours. La Société générale de surveillance, qui dispose d’une importante présence en Chine, se charge bénévolement de vérifier que les masques et autres gants sont conformes et que les quantités sont respectées. À Genève, l’aéroport offre encore les frais d’atterrissage. «Sans relations personnelles, cela aurait été impossible. Pour agir aussi vite, il faut vraiment qu’il y ait de la confiance», conclut Julien Subilia. Les choses se sont emboîtées, mais il y a eu passablement de stress et des incertitudes à chaque étape. Encore la veille de la livraison, et en raison des mesures urgentes prises par le Conseil fédéral le 3 avril, «nous ne pouvions pas entièrement exclure un risque de confiscation», raconte Vincent Subilia.

Depuis que l’aventure a été médiatisée, la Chambre de commerce genevoise a reçu une trentaine de messages de fournisseurs, dont certains proposent du matériel à des prix exorbitants. Et plus du double de messages provenant d’institutions qui en cherchent.

Les Romands se disent prêts à mettre leurs réseaux à disposition des Cantons ou de la Confédération s’ils venaient à en faire la demande, tout en espérant que l’industrie helvétique prendra le relais. En attendant, ils poursuivent leur travail. Avec la première commande, un peu plus du tiers de la demande formulée initialement a pu être satisfaite. Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, un nouveau contrat de livraison a été finalisé, portant sur 2,5 millions de francs. Un avion a été réservé: il devrait atterrir à Genève d’ici à la fin d’avril.