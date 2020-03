Les prestations en ligne de l’État font un carton

La révolution numérique ressemble souvent à un slogan creux, mais force est de reconnaître, dans le cas des prestations en ligne, qu’elle gagne du terrain à l’État. «Nous venons de franchir le cap de la centième démarche proposée, et cela m’a semblé suffisamment symbolique pour communiquer sur le sujet, explique le conseiller d’État Serge Dal Busco, responsable du Département des infrastructures, qui comprend l’Office cantonal des systèmes d’information et du numérique (OCSIN). Nous avons aujourd’hui plus de 200'000 utilisateurs d’e-démarches.»

Pour la petite histoire, la centième prestation numérisée est la demande d’aide financière que l’on peut adresser au Bureau de l’intégration des étrangers (BIE). Elle s’ajoute aux treize autres réalisées en 2019 par l’OCSIN.

Inscription facile

Pratique et rapide pour les individus et les entreprises, le système e-démarche simplifie également le travail de l’administration, épargnant ainsi des forces de travail. Il suffit pour avoir accès à cette plate-forme en ligne sécurisée de s’inscrire depuis le site de l’État (www.ge.ch) pour bénéficier ensuite des prestations fournies.

Les quatre domaines les plus populaires sont les e-démarches de l’Office cantonal de la population, des Poursuites et Faillites, de l’Administration fiscale et du registre des entreprises. Pour ces quatre domaines, on a dénombré l’an dernier 2,2 millions de transactions numériques, soit 80% du total de ces dernières.

«La prochaine grande étape sera de créer un espace usager, poursuit Éric Favre, le directeur général de l’OCSIN. Dans ce guichet unique numérique, le citoyen pourra retrouver l’ensemble de ses e-démarches et de ses échanges avec l’administration. Techniquement, nous devrions être prêts d’ici à la fin de l’année, mais je ne peux préciser à quel moment le guichet sera pleinement accessible.»

Genève au top

S’il n’existe plus vraiment de comparaisons intercantonales sur l’offre numérique des administrations, Éric Favre a l’impression que seul Zurich présente un catalogue aussi complet que Genève. «En revanche, Neuchâtel dispose d’un guichet unique depuis un certain temps, et le Jura depuis peu», reconnaît-il.

Serge Dal Busco rappelle que les progrès réalisés ne tombent pas du ciel: «Il y a une volonté politique du Conseil d’État d’avancer dans ce domaine, précise-t-il. D’abord parce que cela correspond de plus en plus au mode de vie de la population, et qu’il y a par conséquent une attente. Ensuite du fait que cela améliore notre efficience dans l’utilisation de nos ressources.»

Les e-démarches ne concernent pas que les individus, mais également les entreprises. Elles représentent du reste un peu plus de 10% des 200'000 utilisateurs. À titre d’exemple de réussite, nos interlocuteurs mettent en avant la procédure d’autorisation de construire par procédure accélérée (APA), en ligne depuis une année environ. Un lancement qui a semble-t-il donné entière satisfaction tant aux collaborateurs du Département du territoire qu’aux ingénieurs et autres architectes.

Et la fracture numérique?

L’entier de la population genevoise n’est toutefois pas à l’aise avec l’informatique. Ces citoyens ne risquent-ils pas d’être oubliés? «Non, car nous avons choisi de continuer à offrir ces prestations par la procédure habituelle, répond le conseiller d’État. Vous pouvez, par exemple, soit remplir votre déclaration fiscale et la retourner sans utiliser une page de papier, soit le faire entièrement en remplissant les documents au stylo et les adressant par un courrier.»

Le problème de la sécurité et le souci de la protection des données sont aussi souvent avancés par ceux qui ont des doutes sur la fiabilité de la cyberadministration. «Nous mettons la sécurité au centre de nos préoccupations, assure Éric Favre. Nous testons toutes nos prestations et corrigeons les failles sans cesse, même si aucun système ne peut être sûr à 100%.»