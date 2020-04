La presse remplit-elle sa mission d'information?

L’information se trouve au coeur de la lutte contre le coronavirus. Qui la maîtrise, qui tente de la manipuler? La presse réussit-elle à relever le défi et accomplit-elle sa mission correctement? Une alliance se dessine-t-elle entre les médias et le gouvernement et si oui, est-ce une bonne chose?

Le Club suisse de la presse propose un débat en ligne, ce mardi, de midi à 13h15, avec Rebecca Ruiz, conseillère d’Etat vaudoise, Nicolas de Saussure, porte-parole des HUG, Stéphane Benoit-Godet, rédacteur en chef du Temps, Claude Ansermoz, rédacteur en chef de 24H et Serge Michel, directeur éditorial de Heidi News. Le débat sera modéré par Pierre Ruetschi, ancien rédacteur en chef de la «Julie».

Les rédactions, elles-mêmes exposées au virus, se sont réorganisées en un temps record et ont adapté leur manière de travailler. Pratiquement toutes leurs forces sont engagées dans la couverture de la crise, alors que les effectifs ont été réduits pour absorber les pertes de l’effondrement publicitaire.

L'alliance du couple presse-gouvernement, conflictuel par nature, est-elle rassurante? Ou faut-il s’inquiéter d’une connivence faisant perdre leur esprit critique aux journalistes, parfois «embarqués» avec le personnel soignant? L’Etat nous dit-il toute la vérité? Beaucoup de questions se posent, à l'heure où le déconfinement s'amorce.

