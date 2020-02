Presinge doublera son nombre de villageois

C’est la première fois que des élections communales présentent aussi peu de suspense à Presinge. À défaut de concurrents, les trois membres de l’Exécutif sont élus tacitement. Quant au Conseil municipal, onze candidats brigueront les onze places à pourvoir. Autrement dit, ils ont déjà l’assurance de siéger.

«Cela facilite les choses et évite certains coûts, mais c’est un peu bizarre, confie le maire, Serge Broquard, un peu surpris de ne pas devoir faire campagne. Nous ne pouvons pas sentir le pouls de la population en fonction des voix récoltées et c’est aussi le signe qu’il est de plus en plus difficile de trouver des personnes intéressées par ces postes.»

Les cinq prochaines années ne manquent pourtant pas d’intérêt pour la commune. Si tout va bien, le village même de Presinge doublera son nombre d’habitants d’ici à la fin de la législature, passant ainsi de 350 à près de 700 résidents. Les autorités planchent sur le projet depuis plusieurs années déjà. «Nous souhaitions donner au village une vraie centralité», détaille Serge Broquard.

Pour la première fois de son histoire, la Commune a dû réaliser un plan localisé de quartier. Elle espère que le projet sera validé par le Canton dans l’année. Que comprend-il exactement? Une dizaine de petits immeubles de deux étages situés en dessous de la salle communale, indique le maire. Deux rues seront créées ainsi que deux «placettes» en plus de la future place du village. Ces 140 logements ne nécessiteront pas de nouvelles infrastructures dans l’immédiat.