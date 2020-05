Pour la première fois en 130 ans, il n’y a pas eu de défilé le 1er mai

«C’est le 1er Mai le plus triste que j’ai jamais vu», lâche, dépité, un syndicaliste sous la petite bruine du jour. Difficile de lui donner tort. En raison du coronavirus, le traditionnel défilé a dû être annulé. C’est la première fois en cent trente ans qu’aucun rassemblement n’a lieu à l’occasion de la Journée internationale des travailleurs.

Les syndicats ont malgré tout tenu à marquer le coup et à rappeler les luttes en cours. Ils ont invité les médias à une «visite guidée des réalités du monde du travail» à travers la ville. «On entend toujours que tout le monde est soi-disant logé à la même enseigne face au coronavirus, mais c’est faux, martèle Alessandro Pelizzari, secrétaire régional d’Unia Genève, sur la rotonde de l’Hôpital. La situation n’est pas du tout la même si vous avez un bon salaire et pouvez faire du télétravail ou si vous avez un contrat précaire et êtes employé sur des chantiers.»

Les trois étapes de la visite guidée abordent différents secteurs du marché du travail touchés par la crise sanitaire. Devant l’Hôpital, des nettoyeuses dénoncent leurs conditions: «Le 16mars, alors que les chercheurs et les étudiants ont déserté le CMU (ndlr: Centre médical universitaire), nous avons dû continuer à travailler sans aucune mesure de protection.»

Quelques kilomètres plus loin, à l’angle des rues Pradier et du Mont-Blanc, ce sont l’économie domestique et les livraisons de repas à domicile qui sont pointées du doigt. «Mon permis de séjour dépend de la décision de mon patron et il en profite pour me faire travailler dans de mauvaises conditions», a résumé une employée de maison sur une grande pancarte.

Face à l’explosion des commandes de repas, le syndicat Unia a écrit jeudi à Mauro Poggia, conseiller d’État chargé de l’Emploi, pour l’informer du non-respect de la législation sociale et des mesures d’hygiène par certaines plateformes numériques. Il demande au Canton de procéder à des contrôles.

La visite se termine par un arrêt devant un hôtel du centre-ville. Des femmes de chambre et un maître d’hôtel y ont été licenciés «pour raisons économiques» quelques jours après avoir accepté le chômage technique. Les syndicats dénoncent des licenciements abusifs. «Les mesures de réduction d’horaire de travail (RHT) sont précisément accordées aux entreprises pour maintenir les emplois», souligne une secrétaire syndicale.