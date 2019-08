Premier Festi'Terroir aux Bastions

Un festival entièrement dédié à l’agriculture de proximité, en particulier centré sur la vente directe et la production biologique aura lieu pour la première fois à Genève, au parc des Bastions, les 24 et 25 août. Un grand marché de producteurs, artisans de bouche et vignerons constituera sera au cœur de cet événement. Restauration locale, concerts, conférences et animations viendront agrémenter la manifestation.

Festi’Terroir est le fruit de la collaboration de l’association BioGenève, de l’Office de promotion de l’agriculture genevoise (OPAGE) et la Ville de Genève. La volonté des organisateurs est que «la population genevoise puisse rencontrer producteurs et productrices, en plein cœur de la ville. En effet, la grande majorité des fermes se situant dans la périphérie, une part des citadins n’ont que rarement l’occasion de rencontrer des exploitants du cru», explique un communiqué de la Ville.

Ce festival s'inscrit dans un programme plus large intitulé «Automne du Goût», avec le Concours genevois de la Semaine du Goût destiné aux restaurants, en septembre, ainsi que la première édition du «Forum de l’alimentation durable», en octobre. «Il vise à sensibiliser les consommateurs et les consommatrices à la qualité des aliments, ainsi qu’à célébrer la diversité des goûts et le savoir-faire artisanal», indique Sandrine Salerno, maire de la Ville de Genève.

Vente directe à l'honneur

«L’événement Festi’Terroir permet aux Genevois de découvrir et déguster des produits qu’ils ne connaissent peut-être pas encore, la production agricole du canton étant particulièrement diversifiée», ajoute Alessandra Roversi, responsable de projet à l’OPAGE dans ce texte.

Le modèle de la vente directe producteur-consommateur sera mis à l’honneur. Le festival donnera aussi une place de choix aux exploitations biologiques du canton. Grégoire Stoky, co-président de Bio Genève, espère ainsi convaincre les Genevois que «les fermes biologiques, en augmentation, méritent d’être mieux connues du public», lequel pourra profiter d’une restauration éclectique, basée entièrement sur des denrées de proximité, de dégustations de vins et de bières artisanales.

Un grand brunch sera au programme du dimanche (sur inscription). Il y aura en outre de quoi se nourrir l’esprit et en savoir plus sur les filières locales et artisanales du pain, mieux connaître les labels, questionner l’accessibilité à une alimentation équitable et saine pour tous et toutes ou encore étudier les outils économiques favorables aux circuits courts. Et de quoi se divertir avec une programmation musicale de choix, notamment le FanfareduLoup Orchestra et Duck Duck Grey Duck. Les enfants, eux, pourront participer à des ateliers ludiques autour du petit déjeuner et du goûter, ou encore faire des tours en calèche.

Pour s’inscrire au brunch: bit.ly/Brunch_FestiTerroir