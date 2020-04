Premier Conseil municipal en vidéoconférence

C'est une première à Genève. Mardi soir, le Conseil municipal de Plan-les-Ouates s'est réuni en vidéoconférence. La séance, d'ordinaire publique, était retransmise en direct sur Youtube. Une cinquantaine d'internautes curieux y ont assisté. Les élus tirent un bilan plutôt positif de la soirée.

Pour cette expérience pilote, le Service des affaires communales du Canton (Safco) et Plan-les-Ouates ont retenu le logiciel «Microsoft Teams». «Ce n'est peut-être pas le plus pratique mais c'est le plus sûr au niveau des protections des données», précise le maire, Xavier Magnin, en ouverture de séance.

Mardi à 20h05, tous les élus sont connectés, la séance peut commencer. Sur les écrans, seuls quatre visages apparaissent à tour de rôle. Pour prendre la parole, les conseillers municipaux envoient un message sur le chat. Des boutons spéciaux sont disponibles pour les votes.

Les deux heures et demie de réunion se déroulent dans le calme. Le président du Conseil municipal, Roberto Righetti, mène les débats avec professionnalisme. Les élus, eux, se conforment aux règles mises en place. À part des changements frénétiques de fonds d'écran, les égarements s'avèrent plutôt rares.

Une répétition générale a eu lieu la veille. Selon les dires de plusieurs, elle ne s'est pas très bien passée. Des craintes étaient donc permises. «Je crois que tout le monde était soulagé de voir que tout s'était bien passé à la fin de la séance», confie le lendemain la magistrate PLR Fabienne Monbaron.

Si tous les membres du Conseil saluent la réussite de l'exercice, beaucoup en voient également les limites. «Les échanges manquaient un peu de spontanéité et d'approche humaine, observe le Vert Mario Rodriguez. Nous ne voyions pas le visage de nos collègues pendant la séance, c'était bizarre.» Le démocrate-chrétien, Philippe Rochetin, n'était pas favorable à l'expérience. «Pour moi, si on fait de la politique, les réunions doivent avoir lieu en présentiel.» Il trouve néanmoins rassurant d'avoir cette solution dans le contexte actuel.

Même si le test s'est révélé positif, les prochaines commissions et séances du Conseil municipal devraient avoir lieu entre quatre murs. Plusieurs grandes salles de la commune pourraient accueillir les élus afin de respecter les distances sociales.