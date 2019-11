Pré-du-Stand: recomptage pour quinze voix d’écart!

Quinze petites voix d’écart. Le vote sur le Pré-du-Stand, dans la commune du Grand-Saconnex, a été tellement serré que la chancelière Michèle Righetti a décidé de recompter lundi matin les bulletins. Après l’adoubement par la Commission électorale centrale chargée de surveiller cette opération peu banale, le nouveau résultat sera dévoilé en soirée. Une opération similaire est prévue pour la votation sur le Petit-Saconnex (lire ci-dessous). Le comité référendaire du Pré-du-Stand demande même un recomptage «renforcé» des voix, estimant qu'une autorité indépendante, comme la Cour des comptes, devrait procéder à un recomptage, en plus de celui décidé par le Conseil d'Etat. Dimanche, le suspense s’est accru au fil des minutes. Peu après midi, le déclassement était accepté à hauteur de 50,71% de «oui». A 14h, la Chancellerie diffusait ses chiffres: 45’545 votes positifs, 45’530 votes négatifs. Du jamais vu, de mémoire de magistrat!

Paquet «mal ficelé»

A une majorité lilliputienne, le peuple a donc accepté un déclassement prévoyant la construction de 90’000 m2 de bureaux, de cinq terrains de football dédiés à la formation des jeunes et, suite à la libération des stades de Balexert, à un nouveau cycle d’orientation remplaçant celui du Renard. Le vide laissé par l’école serait ensuite destiné à du logement. De nombreux électeurs et observateurs ont jugé ce paquet «mal ficelé». Mais les partisans de ces installations publiques et privées, en s’additionnant, ont permis à ce projet d’être avalisé, sous réserve du recomptage. Cette votation a aussi divisé le canton en deux: 23 communes pour, 22 - dont la Ville de Genève - contre. Les opposants se sont surtout retrouvés sur la rive droite avec un record de «non» enregistrés au Grand-Saconnex (64,6%). Les communes et quartiers penchant à droite ont été celles qui ont le plus soutenu ce projet. Mais la populaire Vernier, également concernée en raison de la construction de logements à la place du cycle du Renard, a penché pour le «oui». Membre du comité référendaire, député et président des Verts du Grand-Saconnex, Pierre Eckert se déclare «déçu» du résultat qui a notamment été atteint grâce «aux grands moyens mis en oeuvre par ses promoteurs et les dirigeants du Servette FC». Au vu du résultat, il songe à demander à ce que le projet soit redimensionné. «Sous réserve de sa validation lundi soir, ce résultat confirme que les Genevois ont compris l’intérêt public prépondérant lié à ce vote», a réagi pour sa part Magid Khoury, promoteur des 90’000 m2 de bureaux.

«La vague verte n'est pas finie»

Pour Nicolas Walder, président des Verts genevois, «ce vote, c'est un avertissement au Conseil d’État. Il reste encore un petit espoir que le résultat change, mais il est ténu. En face, nous avions affaire à une campagne forte des milieux sportifs, immobiliers et même scolaires. Malgré cela, la moitié des votants n'a pas succombé à ces sirènes. La vague verte n'est pas finie. Le Conseil d'Etat doit revoir à la baisse ses perspectives de croissance pour le canton. Il faut stopper cette recherche effrénée de la croissance qui péjore la qualité de vie des gens».

Mais pour Vincent Maitre, président du PDC, «ce résultat très serré montre que nous sommes à Genève toujours prêts à construire. Cependant, les gens sont toujours plus soucieux de leur qualité de vie. Ce projet était aussi complexe. Il a aussi montré que les campagnes peuvent sombrer dans l'irrationnel : ici on a dépeint d'affreux spéculateurs immobiliers et là des lobbyistes pro- locataires.» Quelle que soit l’issue du vote, le projet rebondira au Grand Conseil à l’occasion d’une demande de crédit de 9,5 millions de francs liée au pôle «football».