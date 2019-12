Le prédicateur pédophile écope de 28 mois de prison

Il n’y a aucune preuve matérielle, aucun témoin oculaire, mais les juges ont décidé de faire confiance à la victime. La jeune fille était âgée de 12 ans quand elle a dénoncé les abus sexuels d’un pasteur évangéliste, un ami de ses parents. «Elle a livré un récit complet, cohérent, clair, utilisant des termes correspondant à son jeune âge.»

Sur la base de ce témoignage, le Tribunal correctionnel a reconnu le Brésilien de 42 ans sans permis de séjour, prédicateur évangéliste, coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle et pornographie. Sa peine de 28 mois de prison ferme tient compte de son séjour illégal et de ses activités non déclarées à Genève. L’homme devra en outre suivre un traitement ambulatoire pour soigner son trouble pédophile.

Faits commis avant 2016

La tête baissée, en pleurs, le prédicateur a écouté son interprète lui traduire en portugais les mots de la présidente du tribunal, Katalyn Billy. Question centrale dans cette affaire, l’expulsion du territoire n’a pas été prononcée par les juges. Cette décision s’explique notamment par la date des infractions commises, soit 2014 ou 2015 (la fillette ayant dénoncé les faits des années plus tard, il a été impossible de déterminer leur date exacte). Dans tous les cas, les attouchements ont eu lieu avant octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la disposition mettant en œuvre l’initiative sur le renvoi des étrangers criminels.

En conséquence, seuls les délits de séjour et de travail illégaux pouvaient amener les juges à prononcer l’expulsion. Ils y ont renoncé notamment parce que l’homme vit à Genève depuis quinze ans avec sa femme et ses enfants, qui ont grandi ici. Quoi qu’il en soit, cette décision judiciaire n’exclut pas une sanction sur le plan administratif.

Reste que le procureur Clément Emery demandait aux juges de prononcer l’expulsion en tenant compte des antécédents du Brésilien. Car l’homme s’était rendu coupable d’attouchements sur une fillette dans le canton de Vaud. Il avait été condamné en 2010 à 8 mois de prison avec sursis. Une peine qui interroge dans la mesure où l’homme avait pu repartir libre, sans même l’obligation de se soumettre à une mesure thérapeutique.

À Genève, il a récidivé en faisant venir chez lui, dans sa chambre, la fille de ses amis. Sa femme, sa fille et une autre amie se trouvaient dans l’appartement quand il s’est enfermé dans la chambre conjugale, a projeté un film pornographique, baissé ses pantalons et contraint l’enfant à subir et à effectuer des actes de sexe oral. Durant la procédure, il dira avoir eu « la sensation d’être avec une femme». Or, la victime n’avait que 8 ou 9 ans. «Compte tenu de son infériorité cognitive et de son expérience, elle n’était pas en mesure de résister. Elle a eu peur», relève la présidente.

Tort moral: «Une blague!»

Ce lourd secret, la fillette a dû le garder avant d’oser en parler à sa mère, «comme il est fréquent dans ce type d’affaire», selon le Tribunal. Mais également parce que son abuseur lui a bien dit que ces actes étaient «leur petit secret» et qu’elle ne devait «pas en parler».

Jeudi, les juges ont également condamné le pédophile à verser 4000 francs à titre de réparation du tort moral à la jeune fille. «C’est une blague!» a bondi de colère Me Lorella Bertani, avocate des parties plaignantes. «Ce n’est pas une question d’argent, mais de reconnaissance par la justice de l’atteinte à l’intégrité psychique et physique de la victime. Ici, elle est très grave.»